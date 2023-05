Carlos Flores: "Nuestra campaña gira en torno a la seguridad en sentido amplio y la primera medida será reducir el Consell"

El candidato de Vox a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Flores Juberías, fue hasta hace pocas semanas vocal en el Consejo de Transparencia a propuesta del PP. Nacido en València en 1964, es catedrático de Derecho Constitucional en la Universitat de València. Partidario de la recentralización de competencias autonómicas, aboga por recuperar el uso del castellano como lengua vehicular en la enseñanza y defiende el modelo Alzira de gestión privada de departamentos de salud como receta en sanidad.

¿Qué objetivo se marca Vox para el 28-M?Nuestro objetivo inmediato es que todos los valencianos conozcan nuestras propuestas. Creo que hay todavía un elevado grado de desconocimiento respecto de lo que Vox tiene pensado para la Comunitat Valenciana. Nuestra imagen de marca es muy potente, nuestro liderazgo nacional es muy conocido, pero quizás en nuestra asignatura pendiente es explicar a los valencianos que también tenemos propuestas para la comunidad y para sus municipios. Por lo que hace a los resultados, ser decisivos para la determinación del futuro de la Comunitat Valenciana.

¿Eso significa entrar a formar parte del Consell si se dieran los resultados?Significa multiplicar nuestros concejales, alcanzar alcaldías y multiplicar también el número de diputados autonómicos, cosa que va a pasar. A partir de ahí, si las cifras dan, y no depende solamente de nosotros para hacer un cambio de gobierno, exigiremos estar tan presentes en el Gobierno como lo estemos en el Parlamento, como lo habremos estado en las calles y en las plazas valencianas.

Es decir, de una forma proporcional al resultado electoral.No se me ocurre otra manera de hacer las cosas. No se me ocurre que un partido que no tenga mayoría absoluta pretenda gobernar en solitario o que un partido que haya perdido las elecciones pretenda ser la cabeza del Gobierno. En una democracia parlamentaria las cosas funcionan de esta manera.

Carlos Mazón ha dicho que prefiere gobernar en solitario. ¿Qué relación tiene con él personalmente?Le he saludado cuatro veces. No nos conocíamos previamente. Nos hemos conocido durante esta campaña, he coincidido con él y le he dado la paz en una misa.

¿Tienen sondeos internos?Somos un partido humilde y honesto. No podemos pagar sondeos y no los encargaríamos para después hacer pasar por por por demoscopia lo que en realidad no es más que propaganda. De todas maneras, todos los sondeos internos de los demás partidos nos dan un crecimiento, es en lo único en lo que coinciden. Son un indicador, pero no nos orientamos por ellos.

¿Es clave para Vox quedar por delante de Compromís?La última vez que los valencianos fueron a votar, en diciembre de 2019, los valencianos le dieron siete diputados al Congreso a Vox y uno a Compromís. Así que quedar nuevamente por encima de Compromís en esta ocasión en unas elecciones locales y autonómicas sería un doble éxito para facillitar un cambio y porque dejaríamos claro que el tercer partido de la C. Valenciana es Vox.

¿Ve extrapolable el modelo de Castilla y León a la C. Valenciana?Con matices. El modelo de Castilla y León es mucho mejor y más conveniente que el que se sigue en Madrid o en Andalucía, pero no es desde nuestro punto de vista, el modelo óptimo. Brinda más estabilidad al Ejecutivo de Castilla y León porque es de base más amplia. Que vaya a extrapolar a la Comunidad es algo que resulta en estos momentos prematuro.

¿Qué sensaciones tiene en el arranque de esta campaña?Los sentimientos que más he palpado durante estas durante estas últimas semanas y meses han sido frustración e ilusión. Hay un extendidísimo sentido de sentimiento, de frustración en amplios sectores sociales y de desencanto. El Botànic han sido dos legislaturas perdidas de promesas incumplidas y de ilusiones y de ilusiones traicionadas.

¿Cuál sería la primera medida si entrará a formar parte del Consell?Reducir el tamaño del Consell, racionalizar el reparto de carteras y mejorar la cualificación de los que vayan a integrar el Gobierno valenciano. Al fin y al cabo, ese es el instrumento a través del cual se van a llevar a cabo todas las demás políticas. Si tu médico va a hacer una operación, lo primero que tiene que saber es que el instrumental médico está listo, preparado y en condiciones de ser usado antes de ponerse a operar. Pues aquí, exactamente lo mismo.

¿Cuáles son los principales puntos de su programa electoral?Vamos a centrar nuestra campaña en torno a un concepto, el de seguridad. Pero no solamente en el plano que más habitualmente nos viene a la mente, que es importante y tenemos un problema con el incremento de delitos sexuales, contra la propiedad y de ocupación. Reivindicamos la seguridad en todos los demás planos: poder llenar la cesta de la compra cuando vas al supermercado, pagar la factura cuando pones el agua caliente, la seguridad de que cuando compras una vivienda la vas a poder transmitir a tus hijos, que cuando vas de vacaciones no te la van a ocupar, que con tu sueldo vas a poder crear una familia. En estos momentos no tenemos esa seguridad.

¿Qué modelo educativo y lingüístico defiende Vox?Somos partidarios de la libertad de de enseñanza, lo cual supone en primer lugar el derecho de los padres a elegir el tipo de enseñanza que quieren que sus hijos reciban. Libertad sin consecuencias negativas, que uno pueda optar por un centro de enseñanza privado o concertado o público con la misma naturalidad o tranquilidad. El Botànic no ha respetado ese principio constitucional y ha desplegado una política de ataque despiadado solo detenido por los tribunales contra contra los centros de enseñanza concertada. Nosotros vamos a apostar claramente por preservar ese principio constitucional de libertad educativa, lo cual además conlleva, por supuesto, la libertad lingüística, la libertad de opción lingüística. Uno de los elementos de la libertad educativa, definir en que idioma de oficiales quieres que tu hijo reciba la enseñanza y esa opción no la tienen en estos momentos muchos padres en la Comunidad Valenciana. Nosotros reivindicamos el derecho a elegir la lengua vehicular y en particular el derecho a que el castellano siga siendo, vuelva a ser mejor dicho, lengua vehicular en la enseñanza.

¿Eso significa un sistema de líneas como el que había antes del Botànic?Fundamentalmente, sí.

La sanidad ha sido otro de los caballos de batalla de la legislatura. ¿Por qué tipo de gestión apuestan?Nuevamente, el Botànic ha seguido a este respecto una política estatalista. No lo olvidemos, estamos gobernados por un Partido Socialista en coalición con dos formaciones de izquierdas que tienen una mentalidad eminentemente estatista. Ellos le llaman lo público, pero en realidad es lo estatal, en este caso lo autonómico. Cuando se reivindica una sanidad en condiciones, inmediatamente se le añade el capítulo o el adjetivo público, como si la sanidad privada no curase exactamente igual, como si los médicos que trabajan en ese otro sistema fuesen de otra especie. Eso podría ser aceptable si el modelo hubiese demostrado su eficacia, pero no ha sido así. Cuando el Consell ha revertido hospitales en la Comunidad Valenciana, la consecuencia ha sido un incremento del gasto público y un descenso de los niveles de satisfacción. Por lo tanto, no, ese modelo no funciona. Nosotros pretendemos afrontar el problema sanitario de la Comunidad Valenciana desde una perspectiva ajena a los prejuicios ideológicos, desde una perspectiva estrictamente técnica en la que se apueste por los modelos que han demostrado su capacidad de funcionamiento.

¿Eso pasaría por recuperar el modelo Alzira?Sí.

¿Se detendrían los procesos de reversión que hay en marcha para el resto de las concesiones?Sí.

Y respecto al problema concreto de las listas de espera, que al margen del impacto de la covid se ha convertido un problema crónico del sistema sanitario, ¿también proponen este tipo de gestión?Cualquier cualquier fórmula que agilice el funcionamiento de la de la sanidad va necesariamente a contribuir a la disminución de las de las listas de espera. Y cualquier medida que dignifique a la profesión médica. Los médicos son la columna vertebral de nuestro sistema sanitario y curiosamente son, de todos los sectores de nuestro de nuestro sistema sanitario, los que más incómodos están con las políticas del del Botànic. Parece que han ensayado un modelo sanitario sin los médicos, me parece completamente inexplicable.

La vivienda como necesidad social se ha convertido en otro de los ejes de la campaña. ¿Qué propone Vox en esta materia?Nuevamente, las políticas del Botànic han sido estatistas, su objetivo es que la Administración construya vivienda pública, como como si los ciudadanos no tuviésemos bastante con tener a la Administración vigilando por dónde conducimos, lo que consumimos o lo que vemos. Ahora también queremos tener a la Administración convertida en nuestro casero. también queremos pagarle el alquiler al Consell. Esas políticas se han demostrado ineficaces. En primer lugar, porque no tiene el pulso necesario como para convertirse en promotora de vivienda en dimensiones mínimamente relevantes. La política del Consell se ha reducido a comprar algunos pisos de segunda mano en condiciones calamitosas y en reutilizarlos sin más éxito. Nosotros partimos del planteamiento diametralmente opuesto: lo que tiene que hacer la Administración es facilitar que la iniciativa privada construya, en cantidad, en calidad y con buenos precios. Cuanto más se construya, más bajará el precio, cuanto más se facilite la construcción, más fácil será que las viviendas resulten asequibles. Nosotros hemos propuesto liberalizar suelo, reducir gravámenes, ayudar a las familias que quieran adquirir su primera vivienda.

Estas ayudas pasarían por desgravaciones fiscales, por ayudas directas...Por ejemplo. Y en particular a aquellos ciudadanos que quieran fundar una familia. La inexistencia de una política de vivienda en España tiene mucho que ver con la inexistencia de la política de natalidad. Yo estoy seguro de que el encarecimiento de la vivienda tiene mucho que ver con el decrecimiento de la natalidad. Incrementar o facilitar la adquisición de una vivienda va a tener consecuencias relevantes sobre la natalidad, pero nuestra posición es no esperar a que esto ocurra, sino ligar una cosa con la otra. En Hungría se están haciendo estas políticas y no es descabellado: préstamos para las personas que quieran crear una familia con facilidades para su devolución a medida en que se incremente el número de los hijos, incluso llegando hasta la posibilidad de no tenerlas que devolver.

¿Qué legislación tienen claro que derogarán o que influirán si son socios de Gobierno para que se derogue?El Gobierno del Botànic ha legislado sin tasa y sin tino. Sin tasa, aprobando leyes absolutamente innecesarias que se solapan con leyes estatales y ha legislado sin tino, es decir, aprobando leyes que que carecen de sentido. Por citar algunas de las últimas, las de Memoria Histórica o la Ley Trans.

¿Sería un requisito para alcanzar un pacto de gobierno?Yo no voy a poner más líneas rojas a quien se quiere sentar con Vox a negociar que las que ya le he puesto de relieve antes, que es el respeto a nuestros votantes, el respeto a nuestra representatividad. A partir de ahí y de ese mutuo respeto, mi idea no es discutir sobre lo que no estamos de acuerdo, sino discutir sobre lo que sí que estamos de acuerdo. Quizá antes de sentarnos a negociar sobre estas cuestiones habrá que esperar a que el Partido Popular se ponga de acuerdo consigo mismo. Hay un amplio sector en el Partido Popular que comparte los puntos de vista de Vox, y hay un elevado porcentaje también de electores en el PP que se ha dado cuenta de que si no tiene detrás al lado, cerca o encima a Vox, no los va a cumplir, porque se va a olvidar muy pronto de sus ideas.

¿Cree que el PP actuaría como cuando tenía mayoría absoluta?Sin duda.

Ustedes son críticos con el sistema autonómico tal y como está configurado en la actualidad. ¿Qué cambiarían?No somos los únicos críticos con el sistema autonómico, el Partido Socialista se define como federalista. Y la palabra federalismo no aparece en la Constitución. Compartimos los principios constitucionales, el principio de unidad nacional y el derecho a la autonomía de las de las regiones. Pero que compartamos los principios no quiere decir que compartamos las consecuencias. Desearíamos replantear dentro del marco constitucional el actual punto en el que se encuentra el desarrollo del modelo autonómico para cortar de raíz cualquier intentona separatista, para adelgazar la administración, cerrar algunos chiringuitos que se han abierto sin ninguna necesidad ni utilidad para mejorar los mecanismos de coordinación con el Estado que garanticen su eficacia y la la plena garantía del principio de igualdad.

¿Incluyen estas medidas la recentralización?Todas esas medidas irían en la dirección de la recentralización. Hasta ahora solamente se ha seguido una estrategia en el replanteamiento del modelo autonómico que ha sido la de más descentralización, es decir, más competencias, más dinero, más personal, más transferencias de tributos a las comunidades autónomas, y el resultado no ha sido el idóneo. Probemos a hacerlo de otra manera.

¿El cierre de lo que define como “chiringuitos” incluiría la radiotelevisión autonómica reabierta por el Botànic?Bueno, À Punt no se puede cerrar porque está cerrada ya. Es una televisión que no ve el 97% de los valencianos, que no tienen sin ni siquiera sintonizada una parte importante de los valencianos. Es una televisión cuyo nombre ni siquiera conocen una buena parte de los valencianos y que está cerrada al bilingüismo y al pluralismo. ¿Cómo vamos a cerrar À Punt si ya está cerrada?

Me refiero a cerrarla formalmente.Primero vamos a hacer el experimento de abrirla.