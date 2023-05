¿Fin a la hegemonía militar? Qué es y qué busca el joven partido Move Forward que ha ganado las elecciones en Tailandia

Tailandia ha sufrido 13 golpes militares desde que abolió la monarquía absoluta en 1932. En este país asiático los mandos de las Fuerzas Armadas se han acostumbrado a vigilar la democracia a su capricho. Eso podría haber empezado a cambiar este domingo.

Hubo elecciones generales y el resultado, que ha sido una sorpresa, podría suponer el fin de la hegemonía de los militares. Según la Comisión Electoral, el joven partido Move Forward (Avanza) ha ganado las elecciones. Ha conseguido 14 millones de votos y 151 escaños.

El Pheu Thai partía como gran favorito y había ganado todas las elecciones desde 2001. Pero ha quedado segundo con casi 11 millones de papeletas y 141 diputados. Tercero ha sido el partido Bhumjaithai, con 71 parlamentarios. Ha quedado en cuarto lugar, con 40 escaños, Palang Pracharath. El quinto, con 36, lo ha logrado United Thai Nation, encabezado por el primer ministro saliente y general golpista, Prayut Chan-ocha.

Prayut llegó al cargo en 2014 a través de un golpe de Estado y en 2019 consiguió ganar unos comicios que fueron calificados de poco transparentes. Por todo ello, estos comicios se veían como una oportunidad para consolidar la democracia en Tailandia. Move Forward y el resto de fuerzas prodemocráticas suman más del 60% de los votos, frente a los partidos conservadores y vinculados al Ejército, que han dominado la última década política del país (la junta militar mandó entre 2014 y 2019).

"La mayoría de los votos refleja la necesidad de escapar del régimen de Prayuth y el anhelo de cambio. Demuestra que la gente cree en la demanda de cambio de Move Forward: mucha más gente de la prevista", afirma a la BBC Prajak Kongkirati, politólogo de la Universidad de Thammasat.

Qué es 'Move Forward'

Algunos de sus candidatos fueron líderes del movimiento de protesta estudiantil de 2020 que duró meses. Al igual que en aquella movilización, los votantes jóvenes y apasionados han jugado un papel decisivo en el triunfo electoral de Move Forward.

Como disponían de menos recursos que sus rivales, han usado a conciencia las redes sociales. Han lanzado durante días todo tipo de esloganes y memes (gente dando grandes pasos o saltos en un guiño al nombre de partido). Sus simpatizantes prosiguieron manifestando su entusiasmo en la misma jornada electoral.

Como en Tailandia la legislación electoral no permite a los votantes declarar abiertamente sus preferencias, los de Avanza tiraron de imaginación y al entrar y salir de las cabinas de votación daban saltos o pasos exagerados para mostrar su apoyo.

Sin embargo, Tailandia también es un país envejecido. Los votantes menores de 26 años sólo representan el 14% de los 52 millones de electores. De modo que el partido de Pita Limjaroenrat no sólo ha movilizado a los jóvenes sino que ha sabido persuadir a los votantes de más edad.

Quién lidera Move Forward

Pita Limjaroenrat es la cabeza visible de Move Forward. Estudiante del MIT y licenciado por la Universidad de Harvard, tiene 42 años y es empresario. Esta madrugada aseguró a través de Twitter que está "listo para ser el trigésimo primer ministro de Tailandia" y prometió servir a todos los tailandeses, hayan votado por él o no.

"Tenemos los mismos sueños y esperanzas. Y juntos creemos que nuestra querida Tailandia puede ser mejor, y que los cambios son posibles si empezamos a trabajar en ellos hoy mismo", ha escrito.

พี่น้องประชาชนที่รัก วันนี้ผม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ‘ชัด’ และ ‘พร้อม’ แล้วที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย



เรามีความฝัน ความหวัง แบบเดียวกัน และเราเชื่อเหมือนกันว่า ประเทศไทยที่เรารักจะดีกว่านี้ได้ ความเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ ถ้าเราเริ่มต้นลงมือทำตั้งแต่วันนี้... ความฝัน… pic.twitter.com/c66AMdPhpx — Pita Limjaroenrat (@Pita_MFP) May 14, 2023

Qué objetivos tiene 'Move Forward'

El partido de Limjaroenrat se autoproclama la voz de la generación más joven de Tailandia. Tiene un ambicioso programa de reformas. La primera sería para cambiar la polémica ley de lesa majestad, que castiga con hasta 15 años de cárcel las ofensas contra la familia real.

El vencedor de las elecciones es un partido que en su programa electoral pide cambios radicales en la burocracia tailandesa, su economía y el papel de los militares. Proponen reducir el poder de los militares en la política y acabar con los monopolios económicos del país.

No dar los resultados por definitivos

Pero no hay que dar nada por hecho. En una democracia vigilada un resultado contrario a los poderes dominantes no gusta y pueden pasar cosas. La Comisión Electoral debe declarar válidos los resultados y eso puede durar hasta 75 días. Habrá impugnaciones legales, eso seguro, para intentar limar la ventaja de 'Move Forward'.

Como recuerda el analista Thaksin Shinawatra, en el pasado, la comisión y los tribunales han hecho uso de su autoridad para descalificar a los partidos de la oposición.

Los vencedores en los comicios tienen muy presente lo ocurrido en 2020, cuando el Tribunal Constitucional disolvió el partido Future Forward bajo la acusación de haber por violado la ley electoral. Aquel partido cambió su nombre y su líder y pasó a ser el Move Forward de Pita Limjaroenrat.

Lograr una mayoría para gobernar

Avanza ha ganado pero no va a ser nada fácil que consiga gobernar. Y ya no por las zancadillas que -hemos visto- les pueden poner los intocables poderes del país. Formar mayoría no es fácil y el sistema parlamentario (con añadidos no democráticos) no ayuda.

El líder de Move Forward Pita Limjaroenrat. EFE

En la elección del primer ministro participan los 500 diputados de la Cámara Baja elegidos en las urnas y 250 senadores escogidos a dedo por la antigua junta militar. Eso se traduce en que el candidato debe contar con el apoyo de algunos senadores y a nadie se le escapa que Pita Limjaroenrat está en las antípodas ideológicas de todos ellos.

En la práctica, los senadores podrían bloquear una coalición entre Move Forward y Pheu Thai, a pesar de que los dos partidos tienen casi el 60% de los escaños del Congreso. Si se sumara el tercer partido, Bhum Jai Thai, podrían superar al Senado.

¿Inhabilitar a Move Forward?

Pero podría pasar que esta cámara lo entendiera como una "provocación" y recurriera a alguna maniobra extraparlamentaria, comenta Shinawatra. Podrá ser otra sentencia judicial que inhabilitara a Move Forward como ya le pasó a su versión previa.

Si eso ocurre se volverían a desencadenar protestas callejeras, asegura Tyrell Haberkorn, académico de estudios tailandeses de la Universidad de Wisconsin. "Se ha acabado el tiempo para los generales y sus aliados en el palacio y los tribunales. Los militares pueden escuchar a los votantes y dimitir con elegancia, o llevar al país al caos", le ha explicado a ABC News.

En cualquier caso, Limjaroenrat deberá ahora iniciar los contactos con el resto de partidos para intentar formar un Gobierno. Durante la campaña ya descartó cualquier coalición con partidos asociados al golpe militar de 2014.