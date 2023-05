El tenso enfrentamiento entre Alejandra Rubio y Pipi Estrada en 'Fiesta': "Intentas hacerte el gracioso"

La guerra entre Pipi Estrada y Terelu Campos sigue abierta. Aunque su relación terminó hace años, fue recientemente en un programa de Fiesta cuando el colaborador confesó que tiene tapado el tatuaje que se hizo en honor a la hija de María Teresa Campos.

"Yo ya no quería tener ese tatuaje y decidí cubrirlo con un tatuaje de la cara de mi perro que, al menos él, siempre me ha sido fiel y leal", apuntó el periodista en forma de ataque directo a la presentdora.

Aunque Terelu no se ha pronunciado al respecto acerca de este comentario, quien sí ha querido hacerlo ha sido su hija, Alejandra Rubio. La también colaboradora de Fiesta quiso plantarle cara a Estrada en el mismo plató del programa.

La joven aprovechó que estaban hablando sobre los ataques hacia la hija de Ana María Aldón para sacar el tema. "Sigues echando leña al fuego, el comentario del otro día me pareció innecesario. Intentas hacerte el gracioso cuando sabes que mi madre no te ha sido infiel en ningún momento... y si quieres hacer creer lo contrario no es así", le dijo tajantemente.

Además, Alejandra acusó a Pipi de que él fue el motivo por el cual la relación con su madre acabase mal, a lo que el tertuliano se justificó diciendo que él no dio ningún problema. "Fui un ángel travieso, soy un Yaicito", alegó, comparándose así con la situación de Yaiza Martín la novia de Ginés Corregüela.

"Tú eres mucho peor", respondió la influencer, quien apuntó que Pipi Estrada le sigue debiendo dinero a su madre por deudas del pasado. "Tú eras muy pequeña: yo entré a esa casa cuando tenías tres años y salí cuando tenías seis", respondió este.

Alejandra, cansada de discutir con el periodista, le pidió que empiece a "tener un poco de educación y respeto por las personas" y que deje de "buscar conflictos". "Puedes venir aquí y hablar de ti, no de mí, ni de mi madre, ni de mi tía, ni de mi abuela... habla de ti, que eres un personaje y has tenido trabajo y trayectoria", sentenció la joven.