Yaiza Martín y Ginés Corregüela siembran la duda sobre un supuesto embarazo: "Si quieren la noticia, ya saben"

Yaiza Martín, pareja de Ginés Corregüela, aseguró que tenía una "noticia bomba" durante la noche del domingo en Supervivientes: Conexión Honduras, después de someterse a una prueba de embarazo en el Deluxe.

"¿Yaiza, sientes que estás embarazada?", le preguntó Ion Aramendi a la exconcursante en hasta tres ocasiones, sin conseguir una respuesta. El presentador conectó con Ginés Corregüela, quien aún estaba en Honduras.

Tras contarle el tema de la prueba de embarazo, Ginés aprovechó para aconsejar a su pareja sobre cuándo decir el resultado: "Si quieren saberlo, ya saben. Pero espera a que yo esté allí".

La respuesta hizo que el presentador sospechase, lanzando una pregunta directa: "¿El embarazo es un montaje?". Y es que, los colaboradores también dudaron de si la pareja intentaba sacar dinero vendiendo la noticia.

"No sé si será un montaje", respondió Corregüela. "La semilla está sembrada, si cuaja, pues para adelante". Diego Pérez, exconcursante y amigo de Ginés en los cayos, se mostró dubitativo con la situación.

"Me parece raro que diga que le espere. He dado la cara por él y no me gustaría ver que la movida va por otro camino", dijo el extronista, a quien expulsaron tras defender a Ginés por la pelea de Yaiza con Asraf en Supervivientes.