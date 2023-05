Raphael opina del batacazo de Blanca Paloma en Eurovisión y recalca un detalle: "No tiene nada que ver"

Las apuestas, que daban a Blanca Paloma como una de las favoritas a la victoria final en Eurovisión, esta vez no se cumplieron con la española. Sí con Loreen, la gran favorita y que, a la postre, resultó la ganadora de la edición.

Han sido muchas las reacciones a la 17ª posición de Blanca Paloma. Entre ellas, la de Raphael, conocedor de Eurovisión, ya que representó a España hasta en dos ocasiones. Pero, antes de opinar sobre la intérprete de Ea en La Roca, el de Linares ha querido dejar claro un detalle que ha remarcado con énfasis.

"Eso no es la Eurovisión que yo conozco", ha reconocido. "La Eurovisión que yo conocí por dos veces, y que fue un gran éxito para mí, era otra cosa. Primero, cantábamos todos con la misma orquesta. No llevábamos cada uno nuestra orquesta. Y a todos nos dirigían los mismos", recuerda.

"Ahora es un gran espectáculo. Indudablemente es un gran espectáculo, pero ya no tienen nada que ver las canciones. Es lo que ves. A mí me gusta más lo otro", añade.

Sobre Balaca Paloma, ha asegurado que "estuvo estupenda". "¿Crees que era la canción adecuada para Eurovisión?", le repreguntaba Nuria Roca, presentadora del espacio de laSexta: "Yo eso no lo sé ni me voy a meter. Pero la señorita canta muy bien. Y bueno, quizás la coreografía no era tan espectacular. No lo sé, yo no entiendo de eso", opinaba el intérprete de Mi gran noche.