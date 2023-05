El documento que pone contra las cuerdas a Carlos 'El yoyas': "Se queda uno sin palabras"

Tras ser condenado a seis años de prisión por maltratar a su expareja y hallarse huido de la justicia, Carlos Navarro, más conocido como 'El yoyas', concedió recientemente una nueva entrevista en la que lanza un desafío a las autoridades que tratan de dar con su paradero.

"Me ha destrozado la puta vida denunciando en 2018 unos hechos supuestamente acaecidos en 2013. Yo soy una víctima no solo de una mala mujer, sino de un sistema que no funciona", declaraba el exgranhermano.

Unas palabras que indignaron, aún más a Fayna, su exmujer, que ya habló con En boca de todos y que este domingo volvió a hacerlo en Fiesta. "Llegados a este punto uno se queda casi sin palabras", ha sostenido la canaria. "Yo evito mirar la pantalla cada vez que sale él, y también escucharlo", ha sentenciado.

Además, el programa mostró en exclusiva el documento que, tal y como tildó el programa, "pone contra las cuerdas" a Navarro. Se trata del auto judicial donde se decreta la "busca y captura" del prófugo.

Tal y como esgrimieron en el programa de Telecinco, es un auto, emitido el 25 de noviembre de 2022", que repasa los delitos por los que se le condenó: "Un delito de maltrato habitual, cuatro delitos de lesiones, un delito de amenazas y otro de vejaciones". Hay que recordar que 'El yoyas' lleva seis meses prófugo de la justicia.