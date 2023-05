Sergi Ferré, tras demandar a La Fábrica de la Tele, desvela molesto su sueldo en 'Sálvame': "Les importas una mierda"

Sergi Ferré interpuso dos demandas por la vía laboral contra la productora de Sálvame, La Fábrica de la Tele. En la primera, el periodista pide que se rescinda su contrato y una indemnización de 50.000 euros por daños y perjuicios. Mientras que en la segunda, solicita 12.000 euros por unas horas extras que, presuntamente, realizó y no cobró.

Estos procesos legales se habrían iniciado los días 27 y 28 de marzo de 2023, tras unos problemas entre ambas partes, después de negarse el trabajador a realizar una jornada de 18 horas, tal y como se indica en estas demandas.

El reportero se desplazó a Barcelona a comienzos de 2023 para cubrir la presentación del libro de Carlota Corredera. Supuestamente, Sálvame le pidió que se alargara su estancia para realizar otra cobertura y "amortizar" el viaje, algo que él no quiso amparándose en el Estatuto de Trabajadores. Ante esta negativa, la productora canceló finalmente el desplazamiento a la ciudad condal.

Tal y como cuenta Sergi Ferré en el escrito de su demanda, La Fábrica de la Tele le reunió al día siguiente y le retiró de su puesto de reportero para pasar a ser "auxiliar de redacción". Aunque asegura que lo interpreta como un "castigo", el periodista lo acepta, pero, tras tiempo sin volver a su labor original, termina pidiendo una baja laboral.

Por este motivo, Ferré exige una rescisión de su contrato, lo cual constaría como un despido improcedente, con posibilidad de cobrar el paro y una indemnización de "33 días por año trabajado", como dicta la ley. Y es que el Estatuto de Trabajadores establece que esta "modificación de las condiciones de trabajo" debe ser "bidireccional y de acuerdo con ambas partes", pero el reportero sostiene que fue "unidireccional y sin comunicación en el plazo pertinente".

El proceso sigue abierto, después de que el 21 de abril se reunieran el periodista y la productora en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación y no llegaran a un acuerdo.

"Lo das todo y luego te demuestran que les importas una puta mierda", ha reaccionado el propio periodista en el canal de YouTube Telesalseo. "Cuando llego a mi casa y salgo de la puerta de Telecinco me pongo a llorar", relata sobre lo vivido en el programa.

Además, ha querido desvelar su sueldo en el espacio de Telecinco al hablar sobre el precio de ser una cara conocida. "Si yo tuviera un sueldo de un colaborador de mil pavos cada tarde, pues me jodo y que me salude todo el mundo, que me pida fotos o me pregunten por Belén Esteban o por quien sea", ha sostenido a modo de queja. "Pero como yo cobro 1.900 euros (al mes, se entiende), no cobro más en ese programa de televisión, 1.900 euros, donde no existe la hora extra, no existe el día libre, no existe nada, pues, sinceramente, por 1.900 pavos, que yo vaya por la calle y se me pongan a cantar la cancioncita de Sálvame cuando estoy con mis amigos pues no me hace gracia".

Asimismo, ha desvelado que no cree que muchos compañeros hayan estado a la altura de lo que le ha pasado, aunque, eso sí, lamenta la cancelación del programa. "Me da muchísima pena que se acabe el programa. Considero que ha sido una obra maestra durante todos estos años, que están haciendo cosas muy interesantes y en la actualidad las siguen haciendo, pero eso no quita que yo voy a defender lo que creo que debo defender".