Makoke llora al descubrir que Kiko Matamoros le fue infiel el día de su boda

Makoke ha reaccionado a la dura confesión que hizo su ex, Kiko Matamoros, solo unas horas antes, hablando del día de su boda. "No me casé enamorado, porque el mismo día que me casé estuve con una señora con la que mantuve una relación y por la que iba ese tatuaje (uno comentado anteriormente). Si hubiera ido por Makoke, me lo habría borrado ya", se sinceró el colaborador para sorpresa de sus compañeros de Sálvame.

El colaborador confirmó que le dijo a Makoke que un tatuaje que se había hecho iba para ella. "Lo que sí sabíamos es que Matamoros estaba con otra mujer, lo del tatuaje", explicó María Patiño.

Posteriormente, el colaborador de la tertulia de Telecinco aseguró que el mensaje con el que su exmujer defiende que acabaría con su futuro matrimonio se lo enseñó él mismo a Marta. Se trataba de un texto conciliador, en el que él aseguraba quedarse con los recuerdos bonitos de ambos.

La colaboradora de Fiesta se hizo eco de las palabras de su exmarido y, aunque en un primer momento se mostró entera, no pudo evitar derrumbarse. "Mi familia no se merece esto, es muy feo", señaló Makoke, visiblemente afectada.

"Mira, yo me separé hace cinco años, ya no tenia él el poder de hacerme daño que era lo que lleva intentando y haciendo mucho tiempo, pero yo no sufro por mí y hay cosas que me duelen muchísimo, creo que mi familia no se merece esto", dijo entre lágrimas la colaboradora.

"Yo creo que es la saturación, te aseguro que no lloro por mí, creo que sabes que la familia es a lo que más quieres en la vida", dijo sobre los motivos de sus lágrimas. "De repente yo no había visto nada, me lo he encontrado todo esta mañana y ves la imagen, madrina, padrino… Piensas en la boda, porque yo sí tenía mi verdad, y mi verdad es que yo me casé por amor, mi vida la sé yo y nadie puede opinar por mi vida", aseguró, sobre cómo se enteró de la noticia de la confesión de su ex.