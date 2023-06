Los gatos son una especie maravillosa. Aunque todavía mantienen comportamientos y características de su ancestro salvaje, el Felis Silvestris (lo que les supone esa fama de ser mascotas muy independientes y menos cariñosas o apegadas que otras), la realidad es que, en el proceso de domesticación, muchos de ellos se han vuelto muy sociales y cariñosos, lo que les convierte en los animales de compañía perfectos.

Cubrir sus necesidades dentro del hogar no siempre es sencillo ya que, aunque muchos tutores lo desconocen, requieren de una estimulación mental y un enriquecimiento ambiental para ejercitarse también físicamente. Algo que podemos hacer para mejorar su vida en estos aspectos y, además, reforzar el vínculo con ellos es enseñarles trucos.

Al igual que los perros aprenden a sentarse o a darnos la patita, nuestros gatos también tienen la capacidad de aprender a hacer algunos trucos como ponerse a dos patas, saltar por un aro o a hacer la croqueta, entre otros. Tan solo necesitamos un delicioso snack y armarnos de mucha paciencia.

Como hacemos con los perros, tendremos que utilizar el refuerzo positivo para hacer que nuestros mininos realicen el movimiento o posición que queramos pero, además, tendremos que hacerlo como parte de una rutina, en una habitación donde no haya ruidos o distracciones.

Hacer que el gato nos preste atención, el primer paso

A la hora de enseñar a nuestro minino cualquier truco, es posible que lo que más nos cueste sea llamar su atención. Para ello, tendremos que empezar ofreciéndoles un snack acompañado de algún ruido o palabra. Podemos utilizar un clicker (como con los perros), una campanita, o simplemente decir su nombre.

Tenemos que conseguir que nuestro felino asocie su delicioso manjar a un ruido, de forma que, cada vez que le ofrezcamos ese snack, lo hagamos primero reproduciendo ese sonido o palabra. Si logramos que nuestro gato nos preste atención tan solo con el sonido, sin entregarle ningún premio (nos llevará tiempo, entre unos días a dos semanas), habremos logrado la base de cualquier truco que podamos enseñarle después.

Recompénsalo inmediatamente con algo rico y un refuerzo acústico

En el momento en el que tenemos la atención de nuestro gato, podemos empezar a enseñarle algunos comandos como "siéntate" o "túmbate" (el primero es muy útil como punto de partida para otros trucos). Para enseñarles esto, tendremos que sostener una chuchería sobre su cabeza cuando esté de pie y moverla ligeramente hacia atrás cuando se ponga alerta.

"La mayoría de gatos se sientan automáticamente para tener la presa a la vista", explican los expertos en comportamiento animal de Zooplus Magazine. "Recompénsalo inmediatamente con algo rico y un refuerzo acústico".

Un gato sentado en una foto de archivo. PIXABAY

Trucos más complejos

En cuanto a los trucos que pueden aprender nuestros gatos, el límite está en su condición física y en nuestra imaginación. Podemos enseñarles a darnos la patita, a hacer la croqueta e incluso a saltar por un aro o realizar una carrera de eslalon.

De hecho, pueden llegar a aprender cosas realmente sorprendentes si les dedicamos tiempo, tenemos paciencia y somos persistentes con su aprendizaje. Un ejemplo de ello son Los gatos Savitsky, conocidos en redes sociales especialmente tras su aparición en Got Talent América, donde alcanzaron los cuartos de final, y por el documental de Netflix Inside the mind of a cat (En la mente de un gato).

Maryna and Svitlana se dedican a entrenar a un total de diez mininos que aprenden a caminar a dos patas, a escalar troncos e incluso a saltar unos encima de otros. Todo siempre desde el refuerzo positivo y partiendo del entendimiento de la naturaleza del comportamiento felino.