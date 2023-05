El reproche de Pablo Motos a Esther Cañadas en su visita a 'El Hormiguero'

La visita de la modelo Esther Cañadas cerró esta semana El Hormiguero, donde participó por primera vez y compartió con Pablo Motos cómo fueron sus inicios en el mundo de la moda. Su presencia en plató no dejó indiferente a nadie, tampoco al presentador, que nada más verla se lanzó a hacerle un reproche relacionado con la evidente diferencia de estatura entre ambos.

"Mira qué pareja hacemos", comenzó bromeando el presentador al recibir a su invitada al plató. "Muy buena pareja, sin duda", opinó entonces la top model.

Antes de dirigirse a la mesa para comenzar la entrevista, ambos se giraron hacia las cámaras y el público para posar juntos, por lo que la altura de la modelo era más que evidente al lado de Pablo Motos.

"De verdad, ¿te tenías que poner los tacones esta noche?", le reprochó en tono cómico Motos a Esther Cañadas, que trató de doblar un poco las rodillas para acortar la diferencia de estatura con el presentador.

El voluntarioso gesto de la modelo de poco sirvió, y entre risas, Motos y Cañadas se dirigieron a la mesa para comenzar la entrevista.

A pesar de su larga y exitosa trayectoria sobre las pasarelas, la invitada ha reconocido que sus inicios en el mundo de la moda no fueron fáciles y también vivió momentos duros. Uno de ellos fue cuando se marchó a vivir a Barcelona sola y con 15 años: "Como no tenía dinero, ponía la lavadora solo con agua, no me daba para el detergente", aseguró.

"Muchas veces he acabado en un hostal. Cuando acababa ahí, era un poquito bajón. No por nada, sino porque empecé en un hostal de gente de la construcción, en el que compartías baño y todo. Te alquilaban una habitación y podía ser compartida. Yo he tenido suerte, la mayoría de las veces estaba sola", añadió, entre otras confesiones.