Alejandra Rubio habla del estado de salud de su abuela María Teresa Campos: "Seguimos cuidándola"

El delicado estado de salud de María Teresa Campos ha vuelto a ser noticia esta semana, especialmente después de que una de sus hijas, Carmen Borrego, se derrumbase en pleno directo en Telecinco al relatar cómo se encuentra la veterana presentadora de televisión, de 81 años. La última de la familia en pronunciarse al respecto ha sido Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos y nieta de María Teresa.

En declaraciones a los micrófonos de Europa Press, la joven ha asegurado que su abuela se encuentra "bien" y que está siendo arropada por toda la familia.

"Seguimos cuidándola mucho y estando con ella, que es lo que hay que hacer ahora", ha manifestado Alejandra Rubio sobre su abuela.

Alejandra Rubio da la última hora sobre el presente de María Teresa Campos. Fuente: (Europapress) pic.twitter.com/S5DxqTL9XI — Show España (@ShowEspana) May 12, 2023

Por otro lado, Rubio no ha querido opinar acerca de la información revelada el pasado martes por Carmen Borrego en Sálvame, donde dio bastantes detalles sobre la salud de María Teresa Campos que no gustaron a su otra hija, Terelu Campos. "Hay cosas que no comparto porque no dejan de pertenecer a nuestra vida con ella", valoró Terelu.

En concreto, Carmen Borrego habló con naturalidad de la salud de su madre al asegurar que "hoy por hoy nos reconoce, que es mucho".

"Ahora mismo, nuestra prioridad es que esté tranquila, porque feliz es más complicado", agregó Borrego, que se emocionó al expresar que "lo más importante es que no sufra".