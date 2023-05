La romántica declaración de Laura Escanes a Álvaro de Luna: "Yo también quiero todo contigo"

Ya no esconden su relación y se muestran felices compartiendo su amor junto a sus seguidores. En esta nueva declaración de amor de la pareja, la modelo e influencer Laura Escanes, aparece de nuevo como fan número uno de su enamorado, el cantante sevillano Álvaro de Luna.

Las confesiones públicas de amor entre ambos son cada vez más comunes: "Todo lo que haces es luz. Te quiero Álvaro y yo también quiero todo contigo", ha expresado la catalana en sus historias de Instagram. En el vídeo Escanes aparecía encandilada durante un concierto del cantante de 'Juramente eterno de sal', maravillada con su actuación y con él: "¿Alguien tiene un babero?" ha apuntado la modelo en sus redes. Un mensaje que el sevillano ha compartido también en su perfil presumiendo de las palabras de amor de su compañera en un día corriente, en el que actuó como una verdadera admiradora enamorada.

Laura Escanes, Álvaro de Luna. @lauraescanes

La pareja comenzó a salir seis meses después de la ruptura de Laura Escanes con el presentador Risto Mejide, y desde el otoño pasado se han vuelto inseparables. Se les ha visto disfrutando de grandes experiencias juntos, como el viaje a Maldivas que emprendieron este enero y que no dudaron en compartir con todos sus seguidores.

Otras muestras de amor públicas han sido sus numerosas dedicatorias de canciones simbólicas para ambos, como la última de Rosalía y Rauw Alejandro, 'Beso' que compartió la influencer en sus redes con un verso de esta canción de la otra pareja del momento: "Y es que amo siempre que llegas y odio cuando te vas", expresaba.

Por su parte, Ávaro de Luna ya admitió en pasadas entrevistas que se define como "bastante intenso". "Hay gente que no lo entiende porque no es intensa, pero para nosotros sin intensidad no le pillamos el gusto".

Un 2 insertado en un corazón, el nuevo tatuaje de Laura

Laura Escanes no se queda atrás y el mes pasado, coincidiendo con su 27 cumpleaños, anunciaba un nuevo tatuaje. Se trata de un pequeño corazón en cuyo interior figura el número dos, un dígito importante para la pareja que han compartido en distintas ocasiones y que está vinculado a su relación, según afirma la revista Semana.

El tatuaje de Laura Escanes por su nueva pareja, Álvaro de Luna INSTAGRAM

"Lo hemos hecho como nos ha apetecido, al tiempo y al ritmo que hemos visto conveniente y bueno. Creo que así es como salen las cosas bonitas, cuando las cosas son naturales y orgánicas", así ha sentenciado el cantante su relación con Escanes, que se ha convertido en un amor a gritos.