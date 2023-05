Cuidado con el falso sorteo de un Kia en Facebook

A más de uno le haría ilusión estrenar coche, y más aún si es gratis. Esto los timadores lo saben y aprovechan este tipo de ilusiones para intentar colárnosla. A través del chatbot de WhatsApp de Maldita.es (+34 644 229 319), nos habéis consultado si es cierto que Kia está regalando seis coches a través de un post de Facebook. Sin embargo, no se trata de un regalo real y es un timo.

"Todavía nos quedan 6 autos para cualquiera que comparta nuestra publicación (...). Asegúrese de que su nombre esté en nuestra lista de ganadores de autos. Regístrate aquí", dice la publicación viral, publicada en una página llamada 'Kia Fans Club'. La página que difunde estos contenidos no tiene relación con la empresa, y nos pide nuestros datos para ofrecérselos a terceros.

Bulo sobre Kia MALDITA

A través de la cuenta de Facebook Kia Fans los timadores suplantan la cuenta de marca de coches Kia y no tiene nada que ver con la original. En la web de la empresa (https://www.kia.com/), se indica que la página de Facebook oficial es Kia España (https://www.facebook.com/KiaEspana) y no KIA Fans Club, por lo que no es la página oficial ni está vinculada a ella.

Según los datos de transparencia de ambas páginas de Facebook, la cuenta que difunde este supuesto sorteo fue creada el 19 de diciembre de 2022 e indica que pertenece al sector inmobiliario mientras que la oficial, que se administra desde España, entre otros países, fue creada en 2010 y tiene la cuenta verificada.

Bulo sobre Kia MALDITA

En la publicación, los timadores piden que te registres en el enlace que mencionan en la publicación. Pero al acceder, la URL pertenece a un blog y no a la cuenta oficial (https://www.kia.com). La web asegura que has sido "seleccionado para ganar y recibir un coche Kia", y pide registrarnos en una web para acceder al premio.

Bulo sobre Kia MALDITA

Pero la web redirige a un sorteo que nada tiene que ver con Kia. En este caso la promoción cambia, y la web nos pide nuestros datos personales para ganar lote de productos KitKat y ya no hay rastro del supuesto coche que habíamos ganado.

Bulo Kia - KitKat MALDITA

En sus condiciones de uso, la web indica que los participantes de la promoción conceden sus datos a terceros "para realizar operaciones de captación comercial", entre otros.

Bulo detectado por Maldita MALDITA

En Maldita.es ya te hemos hablado de sorteos que suplantan a marcas de coche, como el supuesto sorteo de Range Rover u otros sorteos fantasma como el de una caravana, de una PlayStation5 o maquillaje. Pero ninguno era real.