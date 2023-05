¿Cuántos hijos tienen Kim Kardashian y Kanye West? Así es la descendencia de los dos artistas

Fue en abril de 2012 cuando saltó la noticia: Kim Kardashian y Kanye West estaban saliendo. Eran viejos conocidos, pero ello no evitó que se pensanse que aquella relación no tenía futuro por parte de la prensa. Sin embargo, un año y medio después estaban comprometidos y, para la primavera de 2014, tras una ceremonia en Italia, eran marido y mujer.

Todo acabaría abruptamente una década después, en el año que va desde febrero de 2021, cuando la empresaria le pide divorcio, hasta marzo de 2022, cuando se hace efectivo, llamándose ya el rapero únicamente Ye. En ese tiempo han tenido cuatro hijos: dos de forma natural y otros dos por vientre de alquiler.

La primogénita de la pareja se llama North West. El anuncio del embarazo de la fundadora de SKIMS tuvo lugar el 30 de diciembre de 2012 y lo realizó el músico. En ese momento, Kimberly estaba encinta de 12 semanas y toda la familia acudió a las redes para darles la enhorabuena, explicando más tarde la propia Kim Kardashian que había tenido problemas de fertilidad.

En el primer episodio de la octava temporada de su reality Keeping Up with the Kardashians, la ahora milmillonaria desveló que se trataba de una niña, que finalmente vino al mundo el 15 de junio de 2013. Hoy por hoy, sigue los pasos de su madre y se ha vuelto una joven que marca tendencias en las redes sociales y las alfombras rojas en las que acompaña a su madre.

En mayo de 2015, los medios norteamericanos informan de que Kim Kardashian está esperando un segundo hijo, el cual se confirma muy poco después. Saint West nacería el 5 de diciembre de ese mismo año, si bien la pareja admite que sigue queriendo ampliar la familia.

Debido a los riesgos que la socialité había corrido en los anteriores embarazos —incluso se habló de que podría no sobrevivir a otro proceso u otro parto iguales—, el matrimonio echó mano de su dinero para contratar los servicios de una madre de alquiler, algo que más tarde harían también otros miembros de la familia Kardashian.

Así, el 15 de enero de 2018 nació su tercera hija, a la que bautizan con el nombre de Chicago West, la ciudad en la que se crio el autor de Jesus is King, si bien él había nacido en Atlanta, en el estado de Georgia.

Por último, nada más comenzar 2019 explican que están esperando su cuarto hijo, nuevamente por gestación subrogada, y que viene al mundo en mayo de aquel año. Se trata de un varón y, dada la religiosidad del músico, deciden llamarlo Psalm West.