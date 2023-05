Vota con orgullo

El próximo domingo 28 de mayo se celebran en toda España elecciones municipales. En algunas comunidades, además, se celebran también elecciones autonómicas. Puede decirse que se trata de la primera gran contienda electoral post pandemia. En estas elecciones estamos llamados a otorgar la confianza a aquellos candidatos y candidatas a la alcaldía y a sus equipos que han de llevar a cabo las políticas municipales los próximos cuatro años.

Conviene hacer especial énfasis, en este momento de campaña electoral, donde los partidos queremos hacer llegar a la ciudadanía nuestros proyectos, que hace apenas tres años, con el inicio de la pandemia y con su rápido auge, sus terribles consecuencias y las medidas que se tuvieron que tomar, pensar en unas elecciones como las actuales se antojaba harto difícil. La situación social, sanitaria y económica dibujaba un país, como el resto del mundo, dedicado exclusivamente a la gestión urgente y diaria de la pandemia y sus consecuencias.

Hoy podemos decir que el futuro que se nos presenta, a pesar de que nuestro entorno nos sigue dando noticias y situaciones que dificultan la economía, es mejor de lo esperado.

Es por ello, que en estas elecciones se trata de salir a votar con determinación y orgullo.

Se trata de votar por un futuro forjado sobre el reto colectivo que hemos superado, así como por las medidas que se han tomado y se están tomando para proteger y fortificar nuestro valioso Estado del Bienestar. Los adalides de la libertad no cuentan que para ejercerla necesitamos un entorno saludable, seguro e igualitario. Que las diferencias sean cada vez menos, que no paguen las crisis los mismos y que se reparta de manera justa la riqueza que se crea.

A lo largo de estos tres últimos años muchos ayuntamientos han trabajado con ahínco para ayudar a sus ciudadanos a tener ciudades mejor preparadas, entornos más sanos, mejoras en empleo y competitividad y han defendido las conquistas colectivas alrededor de nuestro estado del bienestar.

Por eso es importante asociar también a estas elecciones el escudo protector lanzado por el Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, con acuerdos y mejoras históricas en salario mínimo interprofesional, pensiones, reforma laboral, becas, vivienda, gasto energético, control de la inflación y de la cesta de la compra, pymes y autónomos, inversión en I+D, ayudas a jóvenes, y un largo etcétera de medidas destinadas a proteger a los más vulnerables, ayudar a la clase trabajadora y a fortalecer las medidas para crear más y mejor empleo en nuestro país. Hoy, España es un país mejor preparado, no sólo para hacer frente a las consecuencias de la covid y de la guerra en Ucrania, sino que es una de las principales economías europeas con un crecimiento más sólido y con una hoja de ruta más clara para encarar los principales retos de futuro. También alrededor del cambio climático y especialmente los efectos de la sequía y la carencia de agua. También en esto el Gobierno de España ha cogido la delantera estableciendo un paquete de medidas destinado a paliar este problema. Cuando votemos el domingo 28 habrá que conocer que ni los agoreros de la catástrofe ni los que destilan odio en vez de razones están consiguiendo el objetivo de desviar el rumbo del país y de la mayoría social que quiere progreso.

En Catalunya, el papel de Salvador Illa, jefe de la oposición, ha sido también destacado para desatascar la política catalana sumida en el descontrol producido por el choque entre los partidos independentistas. La política del primer secretario del PSC ha sido el elemento clave para aprobar los presupuestos de una Generalitat instalada en la parálisis, de un Govern inane y sin objetivos.

Por eso, y porque el domingo 28 habrá muchas papeletas a elegir, conviene saber qué supondrá cada papeleta. La papeleta del PSC en cada ayuntamiento, el candidato o candidata a alcalde o alcaldesa del PSC en cada municipio es la garantía de un gobierno municipal que aunará gestión con responsabilidad, diálogo con progreso y transparencia con futuro. La papeleta socialista es la papeleta del orgullo personal y colectivo. Una papeleta que simboliza el no bajar la cabeza frente a los que agitan fantasmas de división u odio, ni frente a quienes desean que las cosas no funcionen para que a ellos les vaya mejor. Una papeleta que simboliza el poder de las medidas sociales y el orgullo de no dejar a nadie atrás en los peores momentos. Levantando un muro social y construyendo medidas que nos hacen sentir orgullosos.

El 28 de mayo vota con orgullo.