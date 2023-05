Jorge Javier responde a Ana Rosa Quintana después de confesar que "no comparten nada"

Hace tan solo una semana que se conocía la cancelación de Sálvame en Telecinco y el reemplazo de este programa que conducía Jorge Javier Vázquez por otro con Ana Rosa Quintana al frente. Sobre el presentador de Sálvame se refirió recientemente en un podcast la veterana periodista, que aseguró "no compartir nada con él". Este viernes, el presentador ha respondido en Twitter a esas declaraciones de su compañera de Telecinco.

El catalán ha compartido en la red social una noticia con las palabras de Ana Rosa Quintana en las que asegura, entre otras frases, haber sido "una de sus descubridoras".

"Dice la verdad", ha respondido de forma contundente Jorge Javier Vázquez en Twitter.

Dice la verdad. https://t.co/fegJrCFNqK — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) May 12, 2023

En esa entrevista en el podcast Poco se habla, grabada semanas antes de que saliese a la luz la cancelación de Sálvame, Ana Rosa Quintana opinaba lo siguiente de su compañero: "Me parece que Jorge es brillante, estupendo, pero con el que ideológicamente no comparto nada".

A pesar de ello, ha reconocido que existe mucho aprecio entre ambos. "Nos queremos. Cuando él ha tenido problemas yo le he llamado, y cuando yo he estado enferma, él me ha llamado. En verdad estamos muy lejos", indicó la periodista.

Sobre los nuevos directivos al frente de Mediaset, Ana Rosa Quintana ha dicho lo siguiente: "Ha llegado un equipo nuevo, pero es un equipo muy solvente, también los conozco desde hace tiempo y son estupendos", ha opinado.