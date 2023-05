Makoke ha amenazado con mostrar algo que, según ha defendido, acabaría con la boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo. Y es que la azafata ha asegurado que el colaborador de Sálvame estuvo detrás de ella mucho tiempo cuando se enteró de la infidelidad del tertuliano.

I will wait for you era el tatuaje que Makoke aseguraba que iba por ella. El aludido, que acaba de volver de su despedida de soltero en Marruecos, ha decidido sincerarse en el programa de tardes. "Aquí cada uno cuenta la historia como se la cree", ha lanzado.

"No me casé enamorado, porque el mismo día que me casé estuve con una señora con la que mantuve una relación y por la que iba ese tatuaje. Si hubiera ido por Makoke me lo habría borrado ya", ha confesado para sorpresa de sus compañeros.

El colaborador ha confirmado que le dijo a Makoke que el tatuaje iba para ella. "Lo que sí sabíamos es que Matamoros estaba con otra mujer, lo del tatuaje", ha explicado María Patiño.

Posteriormente, el colaborador de la tertulia de Telecinco ha asegurado que el mensaje con el que su exmujer defiende que acabaría con su futuro matrimonio se lo enseñó él mismo a Marta. Se trataba de un texto conciliador, en el que él aseguraba quedarse con los recuerdos bonitos de ambos.