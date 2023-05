Fernado Tejero revela que sufrió bullying en dos colegios: "Antes no tenía ese nombre, pero me hicieron sentir un despojo humano"

El actor Fernando Tejero ha hablado de su infancia difícil en el espacio Camino a casa, de La Sexta, en la que el escritor Albert Espinosa recorre junto a personas conocidas el trayecto entre su antiguo colegio y la casa de cuando eran niños.

En ese emotivo paseo, el actor se abrió y narró lo difícil que fue cambiar de colegio siendo aún muy pequeño. "Aquí fui el chico nuevo. Llegué en sexto y para mí fue un cambio muy duro y muy drástico", le contaba a Espinosa frente al centro escolar de su infancia.

"Antes no tenía nombre, no se le llamaba bullying. De pequeño, tenía mucha pluma y me llamaban marica, maricón, mariquita. Sufrí. De hecho, empecé a tartamudear por aquella época", contaba Tejero, que empezó a suspender "más que nunca".

"Como consecuencia de aquello todavía tengo muchísima inseguridad. En la primera película que rodé me sentía un inútil", aseguraba sobre la película Los lunes al sol.

"Cuando escuché 'acción' la primera vez, en Los lunes al sol, casi me caigo al suelo del miedo que tenía, porque me sentía un inútil de cara a la sociedad, porque me habían hecho sentir así, me habían hecho sentir diferente. Me habían hecho sentir un despojo humano", narraba el intérprete.