Las últimas semanas de Sálvame están siendo muy intensas. Los colaboradores tienen las emociones a flor de piel, y expresan más que nunca su amor hacia los compañeros, el programa y los 14 años en emisión. Y Lydia Lozano y Carmen Alcayde no han sido menos.

Ha sido precisamente cuando las presentadoras, Terelu Campos y Adela González, lanzaban que había que solucionar cualquier problema entre tertulianos cuando, sin esperarlo y solo al pasar un segundo, Alcayde ha roto a llorar. "¿Está llorando?", se ha sorprendido Lozano.

La colaboradora se ha acercado a la valenciana y, contra todo pronóstico, la ha abrazado. "No llores, Carmen, que prometí no llorar hasta el último día", le pedía la periodista, emocionada. Este pasito hacia la reconciliación ha conmovido al plató.

"Es algo que yo pensé cuando me enteré de que se terminara Sálvame, que me gustaría acabarlo teniendo la relación que tenía con Lydia. Sé que la he cagado y que es difícil, pero me da mucha pena", ha expresado Alcayde.

"Me gustaría que en este tiempo que queda nos queramos", añadía la valenciana, emocionada. Por su parte, Lozano ha expresado también cómo se siente: "Me mensajeó y yo le contesté, pero ha sido muy duro porque yo necesito mi tiempo".

"Yo lo llevaba dentro y tenemos un chat en el que, cuando nos enteramos de que se acababa, yo dije que os adoro pese a que os pique", ha expuesto Alcayde. "Estuve hace dos semanas en Valencia con Carmen y me dijo que le daba mucha pena estar así con Lydia", la ha defendido Miguel Frigenti.

Por su parte, Lozano ha pedido su espacio: "Yo lo sé, pero necesito mi tiempo. Aunque se acabe el programa, existen los móviles, ni vamos a dejar de llamarnos ni de vernos. No vamos a dejar de ser nosotros".