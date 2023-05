Andrés Rubio: "En España sobran arquitectos extraordinarios"

En la cafetería Gran Santander en la esquina de Alonso Martínez (Madrid), en un espacio armonioso y geométrico de grandes ventanales, nos reunimos con Andrés Rubio, el autor de España fea (Debate), un ensayo sobre el caos urbano en España, que ya va por su cuarta edición y del que se han vendido 5.000 copias, una barbaridad en este género.

No parece baladí que el antiguo jefe de Cultura y de El Viajero del periódico El País haya escogido este local reformado en 2021 y cuyo interiorismo es respetuoso con la memoria. Pero Madrid no es nórdico, ni francés, ni alemán, y en arquitectura y urbanismo suspende, según Rubio. "Aquí ha triunfado el bloque inmobiliario más neoliberal, lo que ha dejado cicatrices y ha generado una ciudad de ricos y otra de pobres". A la pregunta de qué hace viviendo en una urbe que califica de caótica, contesta sin pestañear: "Porque es maravillosa".

No siempre defiende a Francia en su ensayo. Tampoco allí se libran de los abusos que coinciden con la descentralización de los 80.La descentralización puede estar muy bien, pero en urbanismo casi siempre es letal. El Estado en su papel de garante de la tutela pública pierde terreno en favor de las entidades administrativas locales corruptas. Además, los alcaldes no suelen tener conocimientos urbanísticos y su gusto suele ser pésimo.

La memoria interpela la emoción y no deja indiferente; tal vez por eso estemos despertando. ¿Qué nos ha llevado a esta situación?Las palabras de Giscard d'Estaing, presidente de la República, siguen más vigentes que nunca, especialmente en países de modelo tan radicalmente neoliberal como España. En 1976, le dijo a Chirac, su primer ministro, que debían detener el afeamiento de Francia; no se necesitan más leyes, le dijo, sino poner en valor a los artistas del espacio público; a los arquitectos, urbanistas y paisajistas.

Hemos interiorizado la expresión de memoria histórica, pero no hablamos de memoria del paisaje. ¿La buena recepción de su ensayo significa que hay voluntad de hablar sobre ello?El público ha recibido muy bien el libro. El fin de vivir el paisaje genera ansiedad: todos hemos visto cómo modificaban o destruían un entorno importante. El agravante es que lo nuevo no tiene calidad y el espacio público se degrada y genera desigualdad.

¿Cuál fue la oportunidad perdida?Felipe González, porque ganó tres mayorías absolutas seguidas. Tuvo tiempo para crear un superministerio de ordenación territorial, pero no lo hizo; tuvo tiempo para poner a los mejores arquitectos al mando, pero no lo hizo; tuvo tiempo para crear un conservatorio del litoral como en Francia, pero no lo hizo; tuvo tiempo para crear un cuerpo de arquitectos y arquitectas del Estado, pero no lo hizo.

¿Por qué el urbanismo no fue una prioridad?Por incultura, y porque los abogados han dominado el debate. Existe una sobredimensión de lo jurídico. Es, como decía Foucault, la regresión de lo jurídico. Que el urbanismo pasara a las comunidades autónomas ha sido letal para el territorio y el paisaje. Y sé que lo que digo es tabú.