Kiko Matamoros ha vuelto de su viaje en Marrakech con Marta López Álamo. El tertuliano de Sálvame ha celebrado un mes antes de la boda su despedida de soltero junto a su pareja, pero ha sido actualizado de todo lo ocurrido en el programa de tardes este viernes.

Cuando le han dado la bienvenida, Matamoros ha relatado su experiencia en Marruecos: "Ha sido una despedida de solteros los dos solos, que ha durado cuatro días". El programa ha actualizado entonces al colaborador con un vídeo sobre lo sucedido en la tertulia de Telecinco durante esta semana.

"Tengo el currículum desecho de haber estado aquí 14 años", ha bromeado el colaborador sobre sus siguientes pasos laborales. Por esta misma línea, ha contado: "Sigo siendo muy querido en el mundo de la noche de Madrid y tengo muchas ofertas".

"La gente me quiere mucho en Oh my club y eso es como si haces aquí muy buena audiencia", ha comparado el colaborador. Además, se ha mostrado muy tranquilo y ha recordado que actualmente colabora en otro programa de televisión.

"Estuve cuarenta años sin trabajar en televisión y no me importaría estarlo otros cuarenta", ha explicado. No obstante, también ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que otro programa de la cadena cuente con él.

Además, ha adelantado que probablemente no estará el último día del programa: "Me voy de luna de miel". Eso sí, ha sentido "muchísima pena": "Estos días he pensado en todos mis compañeros, sobre todo en la gente que hay detrás".