Robles, Calviño, Lambán... las voces contra Bildu y sus listas del 28-M se multiplican en el seno del PSOE

Ni siquiera había comenzado la campaña electoral de los comicios autonómicos y municipales del próximo 28 de mayo, y la inclusión de exetarras en las listas de EH Bildu ya ocupaban el centro del debate político y buena parte de los actos previos a la pegada de carteles. Horas después, la polémica continúa y es particularmente significativo en el seno del PSOE, que se ha apoyado en el partido vasco para sacar adelante alguna de sus iniciativas durante la legislatura. Margarita Robles, Nadia Calviño, Javier Lambán y Guillermo Fernández Vara son algunos de los socialistas que han mostrado su disgusto con esta decisión.

Una de las primeras dirigentes del PSOE en mostrar su disconformidad con las listas de la formación soberanista, que ha incluido a 44 exetarras, de los cuales siete fueron condenados por delitos de sangre, fue la ministra de Defensa, Margarita Robles, este jueves. En una visita preelectoral a Valladolid, afirmó que "todo aquello que hace daño a las víctimas debería replantearse". Unas horas más tarde, ya este viernes, ha asegurado que es "un paso esencial" y "fundamental" que Bildu participe en las instituciones, pero que debe hacerlo sin antiguos terroristas.

"No solo no me gusta que en las listas de Bildu vayan personas condenadas por el terrorismo, sino que creo que es una ofensa a las víctimas", ha aseverado la titular de Defensa tras su visita al Mando de Operaciones (MOPS) en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Allí ha señalado que no comparte la decisión de la coalición vasca, ni cree que lo haga "la inmensa mayoría de los españoles, y que provoca un dolor "innecesario".

También la ministra de Educación, Pilar Alegría, expresó su contrariedad con la medida. Aunque reprobó que algunos partidos utilizasen este debate político "con fines partidistas" y reconoció que "hace doce años se anunció el fin de la actividad terrorista de ETA", criticó la inclusión de condenados de la banda terrorista en las listas electorales de EH Bildu, al considerar que "reabren innecesaria e injustamente el dolor de las víctimas".

Uno de los más contundentes al respecto ha sido el presidente de Aragón, Javier Lambán, que instó este jueves a su partido a "romper cualquier relación" con la coalición nacionalista por incluir "asesinos" en sus listas electorales de Euskadi y Navarra para la cita con las urnas este 28-M. "Por mí, EH Bildu puede incluir en sus listas a quien quiera", argumentó, pero urgió a su partido a acabar con los vínculos con la formación vasca.

Es un problema de exigencia ética. A mí no se me ocurriría poner a un maltratador, a un defraudador o a un ladrón condenado en una candidatura

En la misma línea, se manifestó también el jueves el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. "El problema no está en si es o no constitucional o en si es o no legal. Es un problema de exigencia ética. A mí no se me ocurriría poner a un maltratador, a un defraudador o a un ladrón condenado en una candidatura", argumentó.

Con todos ellos ha coincidido este viernes también el líder del Ejecutivo extremeño, Guillermo Fernández Vara. "Ni lo entiendo, ni lo concibo", ha remarcado, para añadir que su inclusión es legal y que lo pueden hacer. No obstante, ha destacado: "Todo lo que tenga que ver con lo que significó y representó una etapa tan oscura, por suerte ya superada en nuestro país, pero una etapa muy oscura, a mí me produce repugnancia".

La ministra de Economía, Nadia Calviño, también se ha pronunciado al respecto en los actos en los que ha sustituido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de visita institucional en Estados Unidos. Después de decir este jueves que ETA "dejó de matar hace 12 años, se ha disuelto y es el pasado" y abogar por "superar esa fase", este viernes ha sido más contundente. "Nadie querría volver a abrir y activar esos sentimientos que, yo creo, nos oprimen el corazón a todos los españoles", ha subrayado.

Ya el miércoles, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, rechazó la inclusión en las listas de los etarras condenados. "No lo voy a valorar, no me gusta nada", dijo el exlehendakari preguntado por esta cuestión en los pasillos de la Cámara Baja durante la celebración del pleno.