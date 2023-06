Qué fue de Jesús Cintora, presentador de 'Las mañanas de Cuatro' y 'Las cosas claras'

Natural de Ágreda, en Soria, Jesús Cintora nació en 1977 y se licenció en Periodismo por la Universidad de Navarra. Su andadura profesional comenzó en la Cadena SER de Soria, Pamplona y Zaragoza. En el 2000 formó parte del equipo de Radio Marca para, poco después, volver a la SER, esta vez, en Madrid.

Entre 2002 y 2006 se encargó de coordinar la parte informativa del programa Hoy por hoy, bajo la dirección, en primer lugar, de Iñaki Gabilondo y de Carles Francino, desde 2005. Después, hasta el año 2011, dirigió Hora 14 y Hora 25 los fines de semana. Finalmente, tras la reestructuración de los servicios informativos de la Cadena SER, empezó a dirigir Matinal SER.

Tras la radio, Jesús Cintora se lanzó al mundo televisivo. Así, entre 2011 y 2013 participó como analista político en programas como El debate de la 1 y La noche en 24 horas, ambos en TVE; El programa de Ana Rosa y El gran debate, en Telecinco; De hoy a mañana, El cascabel y Alto y Claro, en Telemadrid; La vuelta al mundo, en Veo7 y Una mirada a El Mundo, en Discovery Max. Durante esta etapa también colaboró con la edición española de la revista Rolling Stone e Interviú.

A partir del 6 de mayo de 2013, el periodista se encargó de sustituir a Marta Fernández al frente de Las mañanas de Cuatro, en Cuatro, donde alcanzó el liderazgo de la televisión matinal en nuestro país. Además, en la primera edición presentada por Cintora, el programa contó con la participación de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Albert Rivera, Alberto Garzón y Pablo Casado, antes de que todos se convirtieran en grandes líderes de sus partidos políticos.

Entre el 24 de noviembre y el 8 de diciembre, Cintora se puso al frente de The Wall, un programa informativo emitido a través de Cuatro. El 19 de junio de 2014, el periodista formó parte del despliegue informativo organizado por Mediaset para cubrir la proclamación de Felipe VI como rey de España.

El 27 de marzo de 2015, Mediaset España anunció el cese de Jesús Cintora como presentador de Las mañanas de Cuatro, emitiendo un comunicado que rezaba: "Mediaset tiene el claro objetivo de informar, que no formar, a los espectadores a través de un pluralismo con el que dar voz absolutamente a todas las opiniones políticas y con unos presentadores que traten la información de manera objetiva". Pese a esto, el presentador continuó trabajando en la grupo italiano y, además, recibió un Premio Ondas por el programa del que fue cesado.

En 2015, Cintora presentó dos ediciones de En la caja, protagonistas cuyos rostros era conocidos de Cuatro y donde el periodista se adentró en los desahucios, los fondos buitre y los recortes en Sanidad y Educación. También en este año comenzó a colaborar con Eldiario.es, dirigido por Ignacio Escolar, donde aportaba un artículo de opinión cada semana. En 2016, se encargó, durante dos meses, de conducir Cintora a pie de calle y, un año después, La línea roja, ambos en Cuatro.

En marzo de 2018, Jesús Cintora se marchó de Mediaset para emprender una nueva vida profesional en Atresmedia, donde colaboró en Al rojo vivo, La Sexta noche, Liarla Pardo y Más vale tarde. Además, desde este momento y hasta noviembre de 2020, se encargó de presentar el programa Carretera y manta, en La Sexta. En noviembre de 2020 se adentró en TVE para presentar Las cosas claras, un matinal informativo en el que permaneció durante ocho meses y, al despedirse de la audiencia, apuntó: "Nos quitaron con un gobierno y ahora nos quitan con otro".

Respecto a sus libros publicados, Jesús Cintora se adentró en el mundo editorial con Espasa, con quien publicó, el 14 de abril de 2015, La hora de la verdad. Para la creación de esta novela, se entrevistó por primera vez para una obra escrita, a líderes políticos como Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Albert Rivera, Alberto Garzón o Pablo Casado. Asimismo, la novela también cuenta con declaraciones de Miguel Ángel Revilla, Sor Lucía Caram o Pedro J. Ramírez.

El 11 de abril de 2017, Cintora publicó Conspiraciones, ¿por qué no gobernó la izquierda? En 2020, La conjura: Así se fraguó el primer Gobierno de coalición de la democracia. Finalmente, en 2022, el periodista publicó No quieren que lo sepas, su libro más vendido, donde Cintora no duda en ahondar en temas como la libertad de expresión en España.