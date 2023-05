Los okupas violentos de la Bonanova de Barcelona agreden a un equipo de 'En boca de todos': "¡Me cargo tu cámara, eh!"

La tensión en la plaza de la Bonanova de Barcelona por el grupo de okupas violentos que se ha instalado en dos de los edificios de la ciudad condal sigue en aumento. Durante la tarde del pasado jueves, manifestantes de ambos bandos se agolparon en el lugar para reivindicar sus posiciones.

Este viernes, En boca de todos ha denunciado en directo que uno de sus equipos fue agredido por los manifestantes. Así, Clara Murillo, periodista encargada de cubrir los hechos, ha alabado la labor de los agentes de seguridad, pues los dos grupos de manifestantes habían previsto encontrarse en el centro de la plaza, algo que no llegó a ocurrir gracias a la buena organización del dispositivo policial.

"A lo largo de la tarde, decidimos acompañar a ambos grupos de manifestantes. Vivimos momentos de violencia y auténtica tensión, sobre todo, con los manifestantes que apoyaban a los okupas. Uno de estos momentos fue cuando ellos intentaron sobrepasar el cordón policial para acceder a esta zona", ha explicado la periodista.

"Se produjeron cargar policiales, arrojaron todo tipo de objetos y en medio de ese enfrentamiento se quedó atrapado uno de nuestros compañeros, Óscar, el cámara, que pudo salir. Todo quedó en una agresión y no fue la única que sufrió", ha agregado Murillo.

"Me cargo tu cámara, eh. Me cargo la cámara", amenazaba uno de los manifestantes al trabajador de Mediaset. Murillo, por su parte, ha recalado que "fueron dos agresiones": "Estos manifestantes consideraron que nuestra presencia en ese momento no era correcta, que no debíamos grabar nada de lo que estaba ocurriendo. Le dieron un manotazo, partieron parte del foco de la cámara. Ahí quedó todo solucionado".

"Luego vivimos un segundo enfrentamiento. Este sí que fue más violento. De nuevo, Óscar estaba intentando hacer bien su trabajo, grabando esos destrozos que estaban haciendo al mobiliario, a los cristales, a los escaparates y una persona tuvo la idea de coger megáfono y atacarle. Le dieron un golpe en la mano, me dice que aún está un poco resentido, pero que, afortunadamente, todo quedó en un susto y no ha ido más allá", ha señalado Clara Murillo.