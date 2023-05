Cuando Victoria Federica parece haber puesto solución a uno de sus problemas, enseguida le surge otro. Tras sus malos modos ante la prensa cuando acudió a la plaza de toros de Las Ventas para ver torear a su amigo, Andrés Roca Rey, ahora, el último desplante se ha producido en un evento de una marca.

Este viernes, Espejo Público ha mostrado la huida de Victoria Federica en su primera participación en un evento publicitario. Así, la joven posó ante los medios, pero después evitó cualquier tipo de contacto con la prensa.

"Llegó una hora y cuarto más tarde de lo previsto. Lógicamente, los compañeros de prensa estaban ya un poco molestos. Cuando llega, lo hace acompañada de mucha seguridad y amigos que, incluso, intentan que los compañeros no hagamos nuestro trabajo, que no la fotografiemos, que no nos acerquemos...", ha comentado el periodista del matinal encargado de cubrir el acontecimiento.

"Cuando llega al photocall, ojo, porque posó nada más que treinta segundos, lo que nos llama muchísimo la atención. En ese tiempo la vemos incómoda, con cara de pocos amigos, parece que quiere huir rápidamente del photocall. Una vez que sale de allí nos llama muchísimo la atención que se cuela rápidamente, todo el mundo estaba haciendo cola, ella pasó, se la saltó y entró en el evento", ha agregado el redactor.

Pese al desplante de la hija de la infanta Elena, el periodista ha apuntado que el resto de influencers sí atendió a los medios. "Yo lo atribuyo a los nervios, posiblemente. Es una persona muy tímida, poco acostumbrada a los medios. Está muy incómoda, pero está ganándose la vida como influencer, no nos engañemos. Al final, tiene que acostumbrarse a esto", ha apuntado Susanna Griso.

De la misma manera, la presentadora ha recalcado: "Yo nunca he cobrado por un photocall, es decir, yo he ido por cuestión de amistad o porque es una promoción de la cadena. En esos casos, yo siempre atiendo a la prensa, siempre hablo. Yo creo que hay que tener esa deferencia con los compañeros. A veces a mí me hacen preguntas personales y yo no las respondo y digo 'de este tema no hablo' y no pasa nada. Es torear. Muchas veces me río, entro en la broma del tema, pero no lo pienso responder. Creo que lo suyo es actuar con naturalidad".

Finalmente, Susanna Griso ha destacado que Victoria Federica no ha recibido instrucciones de Casa Real de comportarse de esta manera ante la prensa ni de no responder a las preguntas que considere pertinentes por parte de los medios de comunicación.