Los constantes mensajes de odio e insultos que recibe la influencer Teresa López Cerdán han llevado a la joven a denunciar la situación en sus redes sociales, donde ha compartido un vídeo en el que ha leído uno de los textos que ha recibido.

Este viernes, la joven ha hablado en directo con El programa de Ana Rosa: "Yo no quería decir nada porque cuando le das atención a los haters, se crecen más. Pero el otro día estaba en el parque con mi sobrino, aislada de las redes sociales y vi una mención en las redes sociales de un chico".

"Me están saliendo muchas cosas últimamente de la pedazo de mongola esta y me dan ganas de estamparla. Si estás putamente gorda y vives acomplejada, cambia tu mentalidad, no la de los demás. Será más fácil. Si quieres seguir zapando bocatas como una condenada, hazlo, pero no digas gilipolleces. Tenía que darte un infarto o cualquier cosa para que te pase algo malo en la salud para que te des cuenta de que lo que tienes que cambiar eres tú y no los demás", apunta el usuario en las redes sociales, donde ha mencionado directamente a la influencer.

Durante su conexión con Joaquín Prat, Teresa ha recalcado: "Es un tema muy sensible, que me toca muchísimo. Ya no por mí, sino por las personas que me siguen, que me leen, que están pasando por procesos muy complicados por el tema de la alimentación. Tengo una comunidad de seguidores muy sensible".

Por su parte, Joaquín Prat ha dado la razón a Teresa destacando que no todo el mundo tiene la autoestima tan alta como ella y este tipo de comentarios pueden afectarles: "Esta realidad que tú estás narrando de muchas chicas y chicos es a la que se tienen que enfrentar ellos a diario y permanentemente. Tiene que ser una auténtica tortura para ellos".

La influencer ha agradecido al matinal de Telecinco por dejarle "un espacio" para comentar este caso: "Tenemos que acabar con el acoso, con el bullying, con la gordofobia. Solamente queremos existir y ser respetadas. Cada una decidirá lo que tiene que ver con su alimentación, con su salud, con el deporte... Pero lo único que pedimos es respeto y que nos dejen existir".

También Patricia Pardo ha querido aportar su opinión al respecto: "Yo soy de los que piensa que la obesidad es una enfermedad, pero es verdad que hay muchas más personas que padecen enfermedades mentales como consecuencia de este bullying que tú estás sufriendo que, posiblemente, por la obesidad. Hay que combatirlo".

"Quiero aclarar que la obesidad no es un enfermedad como tal, sino un factor de riesgo. No hay una medicina para combatirla porque es un factor de riesgo de cara a otras enfermedades", ha apuntado Teresa López Cerdán.

Además, la influencer ha destacado que la oleada de acoso ha llegado a raíz de una entrevista en la que ella habló muy bien de Ibai Llanos y de su nuevo plan de vida saludable: "Yo admiro a Ibai, es un tío increíble, tiene unos valores flipantes, educa muchísimo a su comunidad cada vez que aparece un comentario homofóbico, racista... Enseguida lo detecta, lo combate, lo cancela y echa a esta gente de su perfil sin pestañear".

@teresalopezcerdan Por si queda alguna duda: AMO a Ibai Llanos. Me FLIPA su trabajo. Me ENCANTAN sus principios. Y JAMÁS le insultaría ni le diría lo que tiene que hacer con su cuerpo. ♬ sonido original - Teresa López Cerdán

"Con todo este tema que él está haciendo sobre su cambio físico, a mí no me gusta que lo enfoque todo el rato al peso y se centre todo el rato en los números. Yo convivo con mujeres que están pasando por TCA y este tema es muy sensible. A mí me gusta el cambio de vida, el cambio de hábitos, de alimentación, hacer más deporte. La consecuencia de este cambio de vida puede ser bajar de peso, pero puede que no", ha agregado Teresa.

Finalmente, Patricia Pardo ha apuntado: "Me quedo con esa frase que tú misma dices, que eres una roca. Ojalá lo sigas siendo". "No hay derecho a los comentarios que está recibiendo esta chica, únicamente, por un detalle mínimo de una entrevista", ha sentenciado la periodista, tras finalizar la conexión con Teresa López Cerdán.