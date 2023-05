Paula Gonu genera un gran revuelo en redes tras contar los detalles de como se comió su propio menisco

La influencer Paula Gonu ha sorprendido a cientos de internautas después de contar todos los detalles de la historia de como se comió "una parte de su cuerpo".

Hace meses, la creadora de contenido ya contó que había tenido curiosidad de cómo sabía su menisco tras una operación de rodilla. No obstante, cuando volvieron a preguntarle sobre la historia ha revelado más datos escalofriantes.

"El doctor que me operó me preguntó si quería quedármelo", ha explicado: "Lo metió en un bote con alcohol y me dijo que se podía quedar ahí todo el tiempo que quisiera".

A la semana siguiente, de broma, comentó que quería comérselo: "Tenía que remeterlo en mi cuerpo. ¿Por qué no?". Lo más sorprendente es que decidió "meterlo en una boloñesa".

"Era solo un trazo, os habréis tomado cosas peores sin daros cuenta", ha continuado ante la sorpresa de los entrevistadores: "En mi cabeza quería saber que me había comido mi menisco"

"No afectó al sabor", ha continuado, intentando darle sentido: "Seguro que habéis comido menisco de vaca o cerdo sin saberlo". Además, ha asegurado que "solo comió ella".

No obstante, el revuelo ha sido tal que ha llegado a la prensa internacional y a la alfombra roja. Paula Gonu fue preguntada en su último evento por los periodistas y, de nuevo, quiso quitarle importancia.

"¿Y la gente que se muerde las uñas? ¿Y la gente que se come los mocos? ¿Y la gente que se come nuggets que quizás tiene menisco de cerdo? ¿Por qué no te comes el tuyo?", ha añadido.

Eso sí, después por historias ha bromado con que usar el término "caníbal" le parece demasiado exagerado para lo que fue y ha comentado que se está divirtiendo con las reacciones de la gente.