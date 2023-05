La honestidad brutal de Rubén Pozo

Dice el cantante Rubén Pozo en sus redes sociales que se han cancelado sus conciertos previstos para este fin de semana en Córdoba y Jaén. Sin paños calientes y con una foto de su cara con un rótulo que dice “cancelado”, el artista explica lo siguiente: “La razón de estas cancelaciones es que no se han vendido las entradas suficientes para que la realización de los eventos no sea un descalabro económico. Ahora el descalabro es mental y solo mío, pero eso es otro tema”.

No se lee algo así todos los días y lo agradezco. Me viene a la mente el disco Honestidad Brutal de Andrés Calamaro. Pienso que hace mucho tiempo que no lo escucho. Lo busco y lo pongo. Voy oyendo canciones mientras escribo esta columna y compruebo que muchas frases le hablan a Pozo. Soy un médium. “Te quiero, no me gusta esperar, pero igual te espero” podría ser lo que le dice el compositor al público de estas dos ciudades. Habrá otro momento para encontrarse.

Me imagino también que Pozo le dice a la música -esa amante cabrona- aquello de “perdiendo imagen a tu lado estoy mi vida, mañana será un nuevo punto de partida”. En un mundo de apariencias, vanidades, en el que sacamos fotos de tres nucas y cuatro hombros para que parezca que nuestra presentación ridícula estuvo llena, hay un tipo que da la cara y pone un rótulo de “cancelado” en su foto. “Cuando no estás, es feo, cuando no estás duele más”. Pozo me inspira y me produce admiración. La dignidad no es gratis y no suele estar bien pagada.

“Y no se puede cambiar de corazón como de sombrero sin haber sufrido primero” es una puñalada que me duele a mí también, Rubén Pozo. Las bifurcaciones de la vida dejan cicatrices y alguna piedra en la mochila. Hemos sufrido tanta Operación Triunfo, tanto cantante melódico o bailongo de estribillo aeróbico escondido tras un vampiro que se hace llamar “repre” -qué asco-, que siempre justifica el agotamiento de la popularidad televisiva de sus marionetas con gripes e indisposiciones y, después, con prostituciones artísticas de cualquier tipo. Frente a esa mierda, cancelado por dignidad.

Chavales de Getafe forzando el acento dominicano, artistas de medio pelo incendiando las redes con un tanga, listas de Spotify en vena que son callejones sin salida y, a veces, abismos y bolos en sitios complicados que son una mudanza diaria. Este es el panorama. Pozo ha elegido esta vida y seguirá adelante. “Un rayo no cae nunca en el mismo lugar dos veces, pero, si quiero, te espero en el mismo lugar otra vez”. Enhorabuena por la cancelación. Nada de malos ratos. Hay que celebrar estas cosas y, quizá, escribir un tema que se llame “Descalabro mental”. Sigo escuchando a Calamaro porque vivir es jugar y quiero seguir jugando.