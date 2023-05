Pedro González da explicaciones por los duros mensajes contra las amigas de Cristo Báñez: "El dolor te hace decir cosas"

La muerte de Cristo Báñez ha supuesto un duro golpe para la industria de la moda. El diseñador falleció a los 41 años en su casa en Sevilla. Tras conocerse la noticia, no han sido pocos las que han querido rendir homenaje al modista y mandarle su último adiós.

Sin embargo, no todos los mensajes parecen haber sido sinceros. O al menos, así lo dejó entrever Pedro González, uno de los amigos del onubense. Según sus palabras, algunas de las modelos que mandaron sus mejores palabras no habrían sido tan buenas "amigas" como hicieron ver: "¿Amigas? ¿Sois las mismas que no quisisteis vestir su ropa y sentaros en sus desfiles? ¿Sois las mismas parásitas?".

Aunque, tras publicar estas duras palabras, el colaborador de Sálvame rectificó y eliminó todos los mensajes. Entre las críticas, Pedro añadía un comentario que su amigo nunca llegó a decir: "Él nunca se atrevió a decíroslo (…) Rezaré de nuevo, pero no por vosotras. Que Dios os bendiga".

El amigo de Raquel Revuelta quiso pedir perdón por sus publicaciones. Por ello, explicó en directo en Sálvame todo lo sucedido. En una llamada con Gema López, asumió el "grave error" que había cometido: "El dolor te hace decir cosas que no pasan el filtro de la cordura".

Aunque, lo cierto es que no ha rectificado todas sus palabras. Y es que ha asegurado que lo hizo porque no dejaba de ver "la hipocresía del pésame barato y de gente que cree que ha estado a la altura y que no lo ha estado".

"No voy a decir a quién me refiero porque la que saben que no son, no se han dado por aludidas y las que saben que lo son me han mandado mensajes a las dos de la mañana", sentenció el amigo del diseñador.