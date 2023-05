Acudir al médico a causa de una enfermedad no es plato de buen gusto para nadie. Si, además, conseguimos una cita y el experto nos receta una serie de medicamentos y tratamientos para que, supuestamente, mejore nuestra salud, todos nos fiamos de la decisión del sanitario.

Esto es lo que pensaron los vecinos de diferentes localidades de Murcia, Andalucía y Extremadura, que acudían a la consulta de un médico que, tras muchas investigaciones, ha resultado ser un impostor que no tenía ningún título de medicina y, aun así, emitía recetas con medicamentos a sus pacientes.

Este viernes, Espejo Público ha podido hablar con varios afectados por los tratamientos de este falso médico. "Me mandaron unas pastillas con las que, al segundo día, empecé a estar muy mal con el estómago. Al tercer día tenía una descomposición", ha comentado una de las vecinas de Navaconcejo, en Cáceres.

Otro de los vecinos del mismo municipio extremeño ha recalcado que acudió a la farmacia para recoger las pastillas que el supuesto médico le había recetado: "En la farmacia me dijeron que tenía que tomar dos pastillas, pero el médico me había dicho que tres". "Eran medicamentos que no tenían nada que ver con lo que tenía la persona a la que estaba tratando", ha agregado otra de las vecinas.

Este falso médico también pasó consulta en el centro de salud de Jaraíz de la Vera, donde ocupó su puesto durante menos de una semana. "Por unas placas en la garganta estuve media hora en la consulta. Para mí, lo más grave fue que cogió mi número de teléfono para sus fines privados. Me escribió por Whatsapp y al día siguiente me llamó por teléfono".

Finalmente, el reportero del matinal ha destacado que había podido hablar por teléfono con el falso médico que, pese a todas las acusaciones, no ha querido dar su versión de los hechos. Aun así, el periodista ha apuntado que, si en algún momento quiere hablar, el programa de Antena 3 le escuchará. Asimismo, una de las vecinas ha apuntado que fueron los farmacéuticos del pueblo quienes alertaron de que los medicamentos que iban a recoger los clientes no tenían ningún sentido.