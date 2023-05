El documental ‘Fanáticos de lo real’ muestra el día a día de tres futbolistas con discapacidad intelectual

La palabra límite no significa lo mismo para Pedro Payares, Rebeca García y José Antonio Carmona, futbolistas de LaLiga Genuine. Para ellos su discapacidad intelectual no ha supuesto un obstáculo a la hora de cumplir su sueño y el documental Fanáticos de lo real ha querido contar su historia.

Pedro, apodado El Araña, es un enamorado de su Cádiz, como él mismo dice, y ahora protege la portería del equipo. Por su parte, Rebeca juega en dos equipos diferentes de Valencia como delantera y, aunque ahora está lesionada, se está esforzando en la rehabilitación para volver al campo cuanto antes.

Por su parte, José Antonio tiene la agenda abarrotada. Reparte su tiempo entre ser capitán del Córdoba Genuine, utillero del equipo juvenil y, además, trabajar en Burger King, la compañía que patrocina este documental.

La presentación del vídeo, que ya puede disfrutarse en Movistar + y en Youtube, tuvo lugar el pasado jueves 11 de mayo con Bertín Osborne como maestro de ceremonia. “Unir la voluntad de integrar con el deporte es brillante”, ha reconocido el presentador.

Gregorio Jiménez, Bertín Osborne y Javier Tebas en la presentación de 'Fanáticos de lo real'. BURGER KING

“Es importante integrar a personas con capacidades diferentes. No me gusta decir discapacidad intelectual porque no siempre es cierto. Muchas personas y niños tienen la misma capacidad intelectual pero menos capacidad para expresarla”, ha afirmado Osborne, que tiene un hijo con este mismo hándicap.

Por ello, ha insistido en la necesidad de "hacerles visibles" para "aceptar, reconocer y alegrarnos". "Hace años se les escondía en casa, no les sacaban a la calle por vergüenza. Son personas que, en la mayoría de los casos, son mejores que nosotros. Tenemos que ayudarles siempre que esté en nuestra mano, y siempre lo está", ha concluido el presentador.

El presidente de Burger King, Gregorio Jiménez, ha recalcado que se trata de un proyecto que "va de corazón": "Queremos transmitir un mensaje de compromiso. Hay que poner la semilla que terminará cuajando en la sociedad".

Por su parte, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, confesaba que LaLiga Genuine es el proyecto "más importante" que ha hecho y que "da sentido" a su cargo. "No te hacen persona los negocios, esto sí te hace persona, te hace acostarte feliz", ha reconocido.

Cartel promocional 'Fanáticos de lo real'. BURGER KING

LaLiga Genuine lleva más de 6 temporadas dando un espacio a 42 equipos de fútbol compuestos por personas con discapacidad. "Una institución como LaLiga es un altavoz muy fuerte y tiene la obligación de trabajar para que sean realmente integrados", ha concluido Tebas.

Tras la proyección del documental, los tres protagonistas se sentaron con Bertín Osborne para hablar más sobre su pasión futbolística. Pedro reconocía que siempre cuida de su alimentación para estar en forma y que, aunque el equipo de su corazón es el Cádiz, su segundo favorito es el Nottingham Forest, donde juega su ídolo deportivo, Keylor Navas.

Por su parte José Antonio, fan de Antonio Casas, el 20 del Córdoba, contaba orgulloso que, normalmente, juega varios partidos, trabaja y, además, va al gimnasio.

Finalmente, Rebeca ha explicado que se mantiene en forma entrenando todos los días, al margen de los partidos. Seguidora del Valencia, de vez en cuando va a Mestalla para apoyar a su equipo, el único que le gusta.