Cuántos concejales se necesitan para la mayoría absoluta en Madrid

La campaña electoral de los próximos comicios ha comenzado. De hecho, solo faltan poco más de dos semanas para que se celebren las elecciones autonómicas y municipales, donde se elegirán a los próximos alcaldes y presidentes autonómicos del país. Según las encuestas, Isabel Díaz Ayuso revalidaría en la Puerta del Sol, mientras que José Luis Martínez-Almeida haría lo mismo en el Palacio de Cibeles, y la pregunta que muchos ciudadanos se hacen es si alguno de estos candidatos podría lograr gobernar en solitario.

En la Comunidad de Madrid resulta imprescindible obtener 68 escaños para lograr la ansiada mayoría absoluta, la cual se encuentra rozando la candidata Isabel Díaz Ayuso, según indican diversas encuestas. En el Ayuntamiento, por su parte, se necesitan 29 concejales para conseguirla. No obstante, José Luis Martínez-Almeida necesitaría de Vox para poder gobernar en la capital e incluso existe la posibilidad, según el CIS, de que eso no sea suficiente.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dependiente del Gobierno central, publicó este jueves su sondeo preelectoral, en el que se pronostica que el PP de José Luis Martínez-Almeida podría alcanzar entre 21 y 25 escaños, con el 38% de los votos. Vox, por su parte, lograría entre cuatro y cinco concejales. Esto significa que, de conseguir las estimaciones más favorables, la derecha podría seguir gobernando en Cibeles durante los próximos cuatro años.

La segunda fuerza política más votada por los madrileños sería Más Madrid, puesto a que podría conseguir entre 13 y 18 concejales en el Pleno. El PSOE sería la tercera, con entre ocho y once escaños, mientras que la coalición de Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde podría lograr un máximo de cuatro concejales. No obstante, también existe la posibilidad de que no consiguieran el 5% de votos necesarios para mantenerse en el Ayuntamiento de la capital.

En el supuesto de que Más Madrid y el PSOE consiguieran el número de concejales más favorable lograrían gobernar en Madrid, victoria que se consolidaría aun más si la coalición de la izquierda obtuviera representación en el Pleno. Ciudadanos, por su parte, podría perder los once concejales que consiguió en las elecciones de 2019 y se quedaría fuera del Ayuntamiento. En concreto, el CIS estima que los naranjas podrían lograr un 4,3% de los votos, menos del 5% necesario.