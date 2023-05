¿"Quién demonios es Edgar", el escritor estadounidense que protagoniza la canción de Austria en Eurovisión 2023?

"Who the Hell is Edgar?" o, lo que es lo mismo, "¿Quién demonios es Edgar?". No es otro que Edgar Allan Poe, escritor y poeta estadounidense fallecido en 1849. Sin embargo, este jueves fue trending topic y se ha convertido en una insignia en Eurovisión 2023, y el motivo no es otro que la canción que presenta Austria.

Teya & Salena ya se hicieron virales a principios de marzo cuando se estrenó Who the Hell is Edgar?, la canción con la que representan a su país. Y es que el videoclip, de estética sesentera, estaba cargado de humor, parodia y crítica satírica hacia la industria musical, por lo que rápidamente cautivó a los eurofans.

La canción cuenta la historia de cómo escribieron la letra, una metareferencia que provocó que el título naciera de forma curiosa. "Ronnie, nuestro productor en la sesión, se dio la vuelta y dijo: '¿Quién demonios es Edgar?'. Como si realmente no lo supiera", contó Teya a RTVE sobre el momento en el que le mostraron la letra a su productor.

De este modo, por casualidad, dieron este nombre al tema y añadieron esa frase a la canción, que se centra en Edgar Allan Poe. Tal y como dice la letra, el fantasma del escritor las ha poseído y, por ello, han escrito una letra tan buena.

Lo cierto es que utilizan este detalle, un hombre escribiendo desde las manos de una mujer, para criticar el machismo de la industria, y esto también lo reflejan en que ambas cantantes se disfrazan de hombres para presentar el tema a los directivos.

No es el único elemento que denota esta crítica satírica al sector musical, pues cantan "cero punto cero cero tres, dame dos años y tu cena será gratis" en referencia a los 0.003 dólares que se ganan por cada visita en Spotify y el tiempo que hay que esperar para que de verdad sea rentable.

Edgar Allan Poe

"Cuando estábamos investigando más, descubrimos que Edgar Allan Poe es básicamente el epítome de un artista en apuros. Fue el primer escritor en vivir solo de la escritura y tuvo una vida financieramente muy difícil por ello", relata Teya a RTVE. Por su parte, Salena asegura que ambas se ven tan reflejadas en el escritor.

Este es el motivo por el que Edgar Allan Poe, cuyo nombre ocupa el título y su apellido protagoniza el pegadizo estribillo, es tan relevante en la propuesta de Austria.

Nacido en Boston (Estados Unidos) en 1809, además de ser escritor y poeta, también fue crítico y periodista. Pero el mayor reconocimiento que obtuvo fue por sus relatos cortos, género en el que es considerado uno de los pioneros y uno de los maestros universales.

El autor tiene un gran catálogo de cuentos oscuros de terror, por los que más es recordado, como El cuervo, La caída de la casa Usher, Los crímenes de la calle Morgue, El corazón delator o El demonio de la perversidad.

En apenas 40 años de vida, Edgar Allan Poe dejó un legado que influenció a múltiples autores, desde cineastas a escritores, pasando por músicos y otras artes. Además, se le considera creador de múltiples figuras literarias que continúan usándose en la literatura.

Así que ya no hay por qué preguntarse "Who the Hell is Edgar?", pero se puede seguir cantando a viva voz el tema de Austria, especialmente el próximo sábado 13 de mayo, cuando se celebrará la gran final.