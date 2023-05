Shakira dedica su nueva balada, 'Acróstico', a sus hijos Milan y Sasha, a los que pide que aprendan a perdonar

En su nuevo disco, Acróstico, publicado el 12 de mayo, Shakira pasa del rencor contra su exnovio al fervor absoluto y expresa su amor como madre con frases cuyas letras iniciales forman los nombres de ellos. Dedicado al mayor, Milan, de 10 años, la cosa pinta así: “Me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba / Intenté que no me veas llorar, que no veas mi fragilidad / Las cosas no son como las soñamos / A veces corremos, pero no llegamos / Nunca dudes que aquí voy a estar”, canta mientras aparece el nombre de su hijo mayor.

En el caso del menor, Sasha, de 8 años, habla de la necesidad de perdonar y enfrentar los obstáculos de la vida. “Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla / Aprender a perdonar es de sabios, que solo te salga amor de esos labios / Si las cosas se dañan, no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran / Hay que reírse de la vida / A pesar de que duelan las heridas, se ha de entregar entero el corazón”.

El vídeo de la balada que acompaña el tema, a diferencia de los anteriores, es muy tierno: el dibujo animado de una mamá pájaro protege a sus dos polluelos rosados en el nido y les enseña a volar. El amor y la resistencia han dulcificado el tono de la cantante colombiana.

La cuenta de su Instagram de la cantante colombiana, en la que acumula 86 millones de seguidores, anunciaba el lanzamiento del tema a primera hora del día 12, junto a una naif ilustración. A las nueve horas de su publicación tenía más de 1.400.000 de reproducciones.

Este tema llega tras la trilogía dedicada a su expareja, Gerard Piqué y la colaboración con Karol G en TQG. Shakira parece querer cerrar una etapa en su vida con mensajes de superación como se puede escuchar en el estribillo: "Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo; Una sonrisa tuya es mi debilidad; Quererte sirve de anestesia al dolor; Hace que me sienta mejor; Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy".

En pocos meses, la de Barranquilla (1977) ha sacado al mercado temas de gran éxito como Te felicito junto al puertorriqueño y novio de Rosalía, Rauw Alejandro. Luego llego Monotonía, una bachata en plan venganza contra su ex que grabó con el puertorriqueño Ozuna y junto al productor argentino Bizarrap, que en solo dos semanas acumuló casi 162 millones de reproducciones en plataformas como Spotify.

Junto a la también colombiana Karol G, Shakira publicó el tema titulado TQG (Te quedó grande), en cuya letra sus seguidores también ven nuevas alusiones a sus exparejas, el exfutbolista español Gerard Piqué y el rapero puertorriqueño Anuel AA, respectivamente.