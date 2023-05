Así fueron los comienzos de AuronPlay en YouTube hace más de una década: de trabajar en una fábrica a 'streamer' de éxito

AuronPlay es, actualmente, uno de los streamers más exitosos de Twitch, a nivel nacional e internacional. Acumula más de 10 millones de seguidores en la plataforma y ostenta el récord de más directos con más de 100.000 espectadores de media.

No obstante, sus comienzos en internet fueron en YouTube y Twitter. Su pasado en las redes sociales han sido los más cuestionados e investigados en los últimos meses, después de salir a la luz el tipo de actitudes por el que triunfaba hace más de una década.

Raúl Álvarez, como se llama en realidad, abrió su primera cuenta en YouTube en 2006, cuando apenas tenías 18 años. Compaginó su trabajo en una fábrica durante 9 años hasta que, entre 2015 y 2016, su popularidad estalló más allá de internet.

Al principio, se dedicaba a criticar a personas famosas y de YouTube con 'humor negro', pero sin mostrar la cara. Poco después, se enemistó con JPelirrojo e incluso llegó a perder el canal en 2012.

A su vuelta a YouTube, apostó por contenidos más humorísticos y menos polémicos, donde destacaban sobre todo las bromas telefónicas. Gracias a esto, sus números no dejarían de crecer hasta que decidió abandonar su canal y pasarse a Twitch.

Aunque al principio pensaba que no iba a durar, ya lleva dos años reinando en la plataforma de Amazon con contenido mayoritariamente dedicado a videojuegos, sobre todo, a series de Minecraft.

Las polémicas de AuronPlay

No obstante, estos números han cambiado en los últimos meses después de que AuronPlay protagonizara una gran polémica junto a su pareja, Biyin. Sara comenzó un gran debate en redes sociales cuando se descubrió que había acosado por Twitter a la madre del desaparecido Yeremi Vargas y a muchos más individuos.

Las acusaciones también salpicaron a AuronPlay, que formó parte de algunos de estos ataques en grupo contra individuos, aunque sin pruebas que se mantengan a día de hoy. Solo una usuaria aportó muestras de que había intentado ligar con ella mientras era menor y Auron tenía 24 años.

Las acusaciones de grooming levantaron el rechazo de todavía más usuarios y provocaron que AuronPlay dejara su canal de Twitch durante unas semanas. A su vuelta, no ha recuperado aún los números que tenía, asegurando que prefiere no relacionarse con el resto de streamers que no le apoyaron o le criticaron durante la polémica.

AuronPlay también se disculpó, negó las acusaciones de haber hablado con chicas menores cuando ya era famoso y aseguró arrepentirse de todo lo que había hecho en esos tiempos: "No soy un degenerado".

La vida personal de AuronPlay: ¿Vive en Andorra?

Raul, AuronPlay, nació en Badalona el 5 de noviembre de 1988 y allí comenzó su carrera como youtuber en una habitación más que reconocible para millones de internautas. En 2013 conoció a Sara Biyín quien a día de hoy sigue siendo su pareja, a pesar de que anunciaron su ruptura en 2021.

Raúl mantiene su vida personal bastante privada a pesar de hablar de su día a día en todos los directos. Por eso, nunca ha negado o confirmado si vive o no en Andorra.

La primera vez que el streamer levantó sospechas de su localización fue el día que todos los creadores de contenido de Andorra sufrieron un hackeo y AuronPlay fue uno de los afectados.

Desde entonces, lo único que ha comentado es que convive con Biyín, tienen bastantes gatos y su casa está localizada en las montañas, un paisaje que encaja más con Andorra que con Badalona.

Sus amigos más cercanos en Twitch no residen en el país vecino, pero tampoco se reúnen a menudo en vida real. Además, AuronPlay tiene -o tenía- una relación cercana con el mexicano Juan Guarnizo.

Tras la polémica es evidente que se han distanciado, enfadados, aunque no se sabe por qué. En su último viaje a Barcelona, Guarnizó reveló que no iba a visitar a Auron porque "vive lejos". Una excusa para evitar hablar de la pelea, pero que, de nuevo, señaló la posibilidad de que residiera en Andorra.