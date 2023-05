Demandan al cantante de country Jimmie Allen por agresión y abuso sexual

El cantante de música country Jimmie Allen y su antigua empresa de gestión fueron demandados por agresión y abuso sexual por parte de su exrepresentante.

Según información del medio especializado Variety, la demandante, que no quiso mencionar su nombre, enumeró diversas ocasiones en las que Allen, de 37 años, la violó y la sometió a abusos sexuales en un periodo de 18 meses cuando ella trabajaba en el equipo de representación del cantante.

La joven declaró al medio que mientras viajaban en un avión, Allen supuestamente le tocó el pecho sin su consentimiento, empujó su pene erecto contra su cuerpo en público y se masturbó frente a ella en un hotel en el que ambos se alojaban.

También dijo que mientras viajaban en un auto el intérprete de This Is Us le introdujo con fuerza los dedos en la vagina, mientras ella intentaba defenderse.

La mujer alega que en otro viaje de trabajo, después de una cena, despertó con severos dolores y sangrado vaginal sin recordar nada de lo que había pasado la noche anterior y con el cantante acostado a su lado.

Describió que Allen insistió en que tomara el anticonceptivo de emergencia y que entonces se dio cuenta de que el intérprete había traicionado su confianza y que ella había perdido su virginidad involuntariamente.

"Estaba desconectada de mi cuerpo, sintiendo una sensación de pánico", dijo al medio.

Allen negó las acusaciones en un comunicado y aseguró que el vínculo que mantuvo con la mujer fue consensuado.

"Reconozco que tuvimos una relación sexual que duró casi dos años. Durante ese tiempo ella nunca me acusó de nada malo, y habló de nuestra relación y amistad como algo que quería continuar indefinidamente", apuntó.

También adelantó que tomaría todas las medidas legales necesarias para hacer frente a las acusaciones.

Tras el anuncio de la demanda, el cantante fue suspendido de su discográfica Stoney Creek Records, del sello BBR Music Group, y fue retirado del cartel del festival de música country CMA Fest de este año.