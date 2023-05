Esther Cañadas, en 'El Hormiguero': "De pequeña quería ser detective privado, no modelo"

La modelo Esther Cañadas visitó este jueves, por primera vez, El Hormiguero, para repasar con Pablo Motos su extensa carrera como uno de los iconos de las pasarelas de moda.

La invitada ha sido la musa de Donna Karan o del fotógrafo Steven Meisel, a lo largo de su dilatada carrera, la top ha triunfado en las mejores pasarelas internacionales y ha protagonizado numerosas campañas publicitarias.

Hoy ha venido a divertirse a El Hormiguero, ¡Esther Cañadas! #CañadasEH pic.twitter.com/6L95FxoXwN — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 11, 2023

Cañadas también ha desfilado para firmas de moda tan importantes como Óscar de la Renta, Calvin Klein, Giorgio Armani, Valentino, Balmain, Chanel o Gaultier, entre otros.

La albaceteña le contó al presentador que terminó en el mundo de la moda porque "con 14 años medía solo un centímetro menos que ahora, 1'78".

"De pequeña quería ser detective privado, no modelo. Como la gente se reía de mí cuando lo decía, pasé a decir que en el futuro me quería dedicar a ser abogada criminóloga", recordó.

Esther Cañadas, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

También le contó al valenciano que "no me gustaba ir a los castings, pero un día llamaron a mi madre para uno que me coincidía con un examen de Física y Química y le dije que sí iría para saltármelo".

"Como no tenía ropa para la ocasión, así que me fui con mi madre a un mercadillo a comprarme un vestido para la prueba. Creo que todavía me valdría", admitió Cañadas.

En sus inicios, la modelo se marchó a vivir a Barcelona sola y con 15 años: "Como no tenía dinero, ponía la lavadora solo con agua, no me daba para el detergente", contó.