Tu horóscopo diario: viernes 12 de mayo de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 12 de mayo de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy vas a tener un evidente golpe de suerte, o tal vez una ayuda crucial en un momento en que te va a ser muy necesaria, todo ello relacionado con algún problema o adversidad relacionada con el trabajo. Es casi una prueba evidente de la protección que te brinda la energía de Júpiter. Al final el día terminará bastante mejor.

Tauro

Vas a tener un día lleno de lucha y problemas que irás resolviendo con gran voluntad y tesón. A lo largo de la primera mitad del mismo lo pasarás mal, pero finalmente lograrás salir airoso y podrás recoger el fruto de todo tu esfuerzo y sacrificio. No es un día de suerte, ni de facilidades o grandes ayudas, pero tendrás éxito.

Géminis

En general hoy te espera un día positivo, pero también más inestable o disperso de lo que suele ser habitual en ti, que ya de por sí es bastante. Tendrás que ocuparte de varios asuntos a la vez que irán surgiendo sobre la marcha. Sin embargo, gracias a tu habilidad, inteligencia y flexibilidad lo vas a llevar todo a buen puerto.

Cáncer

Hoy debes tener cuidado o estar atento porque se podrían aprovechar de ti, de tu bondad y generosidad, incluso te podrían intentar hacer alguna estafa procurando darte pena o moverte de un modo u otro por el camino de los sentimientos. Debes tener cuidado con tu dinero o tus bienes porque te quieren dar un sablazo.

Leo

Te encuentras en un momento tan favorable como inspirado, al menos para asuntos relacionados con el trabajo, vida social o finanzas. La suerte está contigo, o al menos lo vas a percibir bastante claramente en estos días. La llegada a alguna meta o un importante éxito son cosas que te están esperando hoy mismo o estos días.

Virgo

Hoy estarás ante un día de confusionismo y aunque estés volcado en toda una serie de trabajos y de iniciativas es posible que estés siguiendo un camino equivocado. Tal vez no es un mal camino y aparentemente todo va muy bien, sin embargo, podría existir algún otro camino bastante mejor. Debes pensar antes de actuar.

Libra

Te espera una sorpresa muy positiva, incluso la solución de algún gran problema o la apertura de un camino mucho mejor que llegará a tu vida de forma inesperada o de la mano de la persona que menos te imaginarías. Pronto comprobarás como tienes más suerte de lo que esperabas y, sobre todo, cuando más la necesitas.

Escorpio

Tienes una voluntad y una energía colosal, nadie te gana luchando o sacrificándote en los momentos más difíciles, pero si de verdad quienes conseguir lo que más deseas, o quieres que las cosas lleguen un poco antes, es necesario que tengas más mano izquierda y seas más diplomático. Eso te abrirá las puertas que te faltan.

Sagitario

Debido al influjo de Marte hoy podrías mostrarte más impulsivo, colérico o intolerante de lo habitual y sin quererlo podrías hacer daño a personas de tu entorno que no se lo merecen. Debes tomarte las cosas con más calma, por mucho que intentes correr más o ser más tajante al final todo pasará en el momento adecuado.

Capricornio

La influencia dominante de Urano te dará la fuerza o quizás la "locura" necesaria para tirarte a la arena y tomar decisiones en las que podrás jugarte el todo por el todo, rompiendo tu cautela y prudencia habituales. No te preocupes porque el éxito está en tus manos y a pesar de tus temores o inquietudes no te vas a equivocar.

Acuario

Sentirte libre y no depender de nadie son cosas realmente fundamentales para ti y precisamente por eso hoy no te vas a sentir muy cómodo porque te verás muy condicionado por las circunstancias y personas que te rodean, tanto en el trabajo como la vida íntima. El día será positivo, aunque tú no te vas a sentir demasiado bien.

Piscis

Hoy te encontrarás cansado física y mentalmente, y quizás en algunos momentos te deprimas o desalientes, ya que además va a coincidir con un día de muchos problemas inesperados que te lloverán por todos los lados. A pesar de todo saldrás adelante y afrontarás con éxito lo que te venga aunque tú casi te sientas desfallecer.