Qué dice la letra de Heart of Steel, que representa a Ucrania en Eurovisión 2023

'Heart of Steel', del dúo Tvorchi, será la canción que represente a Ucrania en Eurovisión 2023. El dúo y su canción fueron escogidos en el certamen Vidbir 2023 organizado por la televisión ucraniana para escoger al representante encargado de defender la victoria ucraniana de 2022.

Con una canción, según la web oficial de Eurovisión, que trata sobre el coraje, la valentía y la libertad, el dúo tratará de revalidar el título de Eurovisión para Ucrania, el que sería el cuarto micrófono de cristal para el país.

Letra de Heart of Steel, la canción de Ucrania en Eurovisión

En inglés y ucraniano:

Sometimes gotta let it go

Sometimes gotta look away

Sometimes you just gotta know

When to stick your middle finger up in the air

I cannot explain

Tell you how I feel

Life is just a game

And I’m playing for the win

Don't be scared to say just what you think

Cause’ no matter how bad, someone’s listening

Don't care what you say

Don't care how you feel

Get out of my way

Cos I got a heart of steel

Don’t care what you say…

Or how you feel….

Oh I got a heart of steel

Oooh

You just like to act a fool

Trynna get in my head like

When I turn on my headlights

I can see right through you

Trynna get a reaction

I just hit the action move

Незважаючи на біль [despite the pain]

Я продовжую свій бій [I continue my fight]

Світ палає, а ти дій [the world is on fire, and you act]

Don't be scared to say just what you think

Cause’ no matter how bad, someone’s listening

Don't care what you say

Don't care how you feel

Get out of my way

Cos I got a heart of steel

Don’t care what you say…

Or how you feel….

Oh I got a heart of steel

Oooh

Don’t care what you say…

Or how you feel….

Oh I got a heart of steel

Oooh

En español:

A veces tengo que dejarlo ir

A veces tienes que mirar a otro lado

A veces tienes que saber

Cuando poner el dedo medio en el aire

No puedo explicar

Te digo lo que siento

La vida es sólo un juego

Y estoy jugando para ganar

No tengas miedo de decir lo que piensas

Porque no importa que tan malo sea, alguien esta escuchando

No me importa lo que digas

No me importa lo que sientas

Sal de mi camino

Porque tengo un corazón de acero

No me importa lo que digas...

O cómo te sientas....

Oh tengo un corazón de metal

Oooh

Te gusta actuar como un tonto

Intenta meterte en mi cabeza como

Cuando enciendo mis faros

Puedo ver a través de ti

Intenta conseguir una reacción

Acabo de golpear el movimiento de acción

Незважаючи на біль [a pesar del dolor]

Я продовжую свій бій [continúo mi lucha]

Світ палає, а ти дій [el mundo está en llamas, y tú actúas].

No tengas miedo de decir justo lo que piensas

Cause' no importa lo malo, alguien está escuchando

No importa lo que digas

No importa cómo te sientas

No te preocupes por mi

Porque tengo un corazón de acero

No me importa lo que digas...

O cómo te sientas....

Oh tengo un corazón de metal

Oooh

No me importa lo que digas...

O cómo te sientas....

Oh tengo un corazón de metal

Oooh