Qué dice la letra de I Wrote A Song, que representa a Reino Unido en Eurovisión 2023

'I Wrote A Song' de la cantante Mae Muller, representará al Reino Unido en el Festival de la Canción de Eurovisión 2023 en Liverpool. La cantante y su canción fueron escogidas por la BBC para representar al Reino Unido en este certamen celebrado en las Islas Británicas.

Tal y como publica la web del certamen eurovisivo, Mae es una cantante reconocida en el Reino Unido, y con esta canción tratará de darle al Reino Unido una victoria en casa, la que sería la sexta y que no logran desde 1997.

Letra de I Wrote a Song, la canción de Reino Unido

En inglés:

When you said you were leavin'

To work on your mental health

You didn't mention the cheating

You kept that one to yourself.

I got so mad was gonna

Cuss you out, outside your house

For everyone to see.

Wanted to trash your Benz

Tell all your friends

How cruel you were to me.

Instead I wrote a song

Bout how you did me wrong

I could have cried at home

And spent the night alone.

Instead I wrote a song

I feel much better now

Me and my girls are out

And we all sing along.

Instead I wrote a song.

Instead I wrote a song.

I kept my cool and composure

My mother would be so proud

I was ready for a sentence baby

Instead I wrote it all down.

Oh I was gonna

Cuss you out, outside your house

For everyone to see.

Wanted to trash your Benz

Tell all your friends

How cruel you were to me.

Instead I wrote a song

Bout how you did me wrong

I could have cried at home

And spent the night alone.

Instead I wrote a song

I feel much better now

Me and my girls are out

And we all sing along.

Instead I wrote a song.

Instead I wrote a song.

Let's celebrate

Dance it away

I thought my heart would break...

Instead I wrote a song

Bout how you did me wrong

I could have cried at home

And spent the night alone.

Instead I wrote a song

I feel much better now

Me and my girls are out

And we all sing along.

Instead I wrote a song.

En español:

Cuando dijiste que te ibas

a trabajar en tu salud mental.

No mencionaste el engaño.

Te lo guardaste para ti.

Me enojé tanto que iba a

maldecirte, afuera de tu casa

para que todos lo vieran.

Quería destrozar tu Benz.

Dile a todos tus amigos

lo cruel que fuiste conmigo.

En lugar de eso, escribí una canción

sobre cómo me hiciste mal.

Podría haber llorado en casa

y haber pasado la noche solo.

En lugar de eso, escribí una canción.

Ahora me siento mucho mejor.

Mis chicas y yo salimos.

Y todos cantamos.

En cambio, escribí una canción.

En cambio, escribí una canción.

Mantuve la calma y la compostura.

Mi madre estaría tan orgullosa de

que yo estuviera lista para una frase bebé

En vez de eso, lo escribí todo.

Oh, iba a

maldecirte, fuera de tu casa

para que todos lo vieran.

Quería destrozar tu Benz.

Dile a todos tus amigos

lo cruel que fuiste conmigo.

En lugar de eso, escribí una canción

sobre cómo me hiciste mal.

Podría haber llorado en casa

y haber pasado la noche solo.

En lugar de eso, escribí una canción.

Ahora me siento mucho mejor.

Mis chicas y yo salimos.

Y todos cantamos.

En cambio, escribí una canción.

En cambio, escribí una canción.

Celebremos

Dance it away

Pensé que mi corazón se rompería...

En lugar de eso, escribí una canción

sobre cómo me hiciste mal.

Podría haber llorado en casa

y haber pasado la noche solo.

En lugar de eso, escribí una canción.

Ahora me siento mucho mejor.

Mis chicas y yo salimos.

Y todos cantamos.

En cambio, escribí una canción.