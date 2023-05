Así es María Porto, exmujer del vicepresidente Álvarez-Cascos y envuelta en un lío judicial por un anillo de compromiso

María de la Hoz Porto Sánchez, inscrita así por su padre en el registro civil con la intención de que su nombre llevase el nombre del emblema del partido comunista, en el que Juan Antonio Porto creía como si fuera una religión, trabajó como galerista de arte y actualmente cuenta con su propia galería.

Hija de guionista de cine, María contrajo matrimonio con el socialista Virgilio Cano, consejero de la Comunidad de Madrid con Joaquín Leguina, con quien tuvo un hijo y de quien terminó separándose para, después, en 2004, comenzar una nueva relación con Francisco Álvarez-Cascos, vicepresidente del Gobierno entre 1996 y 2000, legislatura que tuvo como presidente a José María Aznar (Partido Popular).

Tras un corto noviazgo, que solo duró dos años, la pareja decidió contraer matrimonio. Una decisión que sorprendió a todos, no solo por sus distancias ideológicas, sino también por los 22 años de diferencia entre ellos.

Poco amiga de los focos y de los micrófonos de los medios de comunicación, durante años, la galerista se encargó de la dirección de la galería Marlborough, en España. Sin embargo, tras quince años de matrimonio, María dio por finalizada su relación con el político popular en 2019.

Un año después, en 2020, Porto encontró de nuevo el amor. En esta ocasión, con Antonio Sainz, un empresario de la construcción experto en consultoría al que conoció por motivos de trabajo. Tal fue el flechazo, que Sainz le pidió matrimonio a Porto en el mes de septiembre del mismo año con un anillo de compromiso de 45.000 euros.

No obstante, el matrimonio nunca llegó a formalizarse, pues la pareja decidió tomar caminos separados antes de ello. Ahora, Sainz reclama la devolución del anillo o, en su defecto, el valor del mismo. Por su parte, María Porto se niega a devolver la joya, pues considera que el anillo no sellaba ningún tipo de compromiso, no había una boda a la vista y ella había asegurado a su pareja que nunca se volvería a casar.

Una versión que contrasta con la de Antonio Sainz, quien apunta que compró el anillo, hincó rodilla durante el desayuno en el Parador de Arcos de la Frontera, en Cádiz, delante de todos los camareros presentes y que, incluso, a los pocos días, ella le regaló un reloj de oro (que él asegura haberle devuelto al romper la relación) y aseguró que tenía encargadas las alianzas de boda.

Ahora, en vista de que la expareja no ha logrado llegar a un acuerdo, será un juez quien determine a quién le corresponde la propiedad del anillo (o del valor económico de este). Además, el magistrado encargado del caso tendrá en cuenta las conversaciones que Porto y Sainz mantuvieron acerca del tema a través de Whatsapp, donde ella envió varios trajes de novia y, ante la ruptura, declaró que le gustaría que el anillo volviera de nuevo a su exprometido para que este se lo entregase a la mujer con quien quisiera contraer matrimonio.