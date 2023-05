Carmen Borrego se abrió en canal hace unos días hablando del estado de salud que sobrepasa su madre, María Teresa Campos. La colaboradora de Sálvame dio detalles emotivos y anécdotas actuales de la periodista, lo que parece no haber agradado del todo a Terelu Campos.

La hermana mayor ha explicado que no está de acuerdo con el testimonio de Borrego: "Me pilló absolutamente sin conocimiento sobre ello y hay cosas que no comparto porque no dejan de pertenecer a nuestra vida con ella". "Estoy de acuerdo en que ante especulaciones hay que darle cierta normalidad", ha matizado.

"No comparto el hecho de reproducir momentos íntimos que compartimos con ella", ha detallado la conductora de la tertulia de Telecinco. Por ello, habló con su hermana: "Le escribí un mensaje pidiéndole que parara y que recordara que yo también soy su hija".

"También tengo opinión a la hora de expresar lo que creemos o no que debemos sobre nuestra madre", ha añadido Terelu. La presentadora se ha justificado asegurando que ella ha hablado de su madre, pero sin dar detalles privados.

Además, ha lanzado un nuevo mensaje contra los medios: "Si hubiera un respeto real de la prensa, nosotros quizás podríamos tener, aunque no asegurada, la posibilidad de mover a mi madre de una manera más segura. No lo hacemos para evitar un morbo innecesario y una imagen que a ella no le gustaría".