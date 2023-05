Del polémico juicio del siglo contra Johnny Depp a vivir en Madrid: así es la nueva vida de Amber Heard

Una denuncia puede acabar con la carrera de un hombre, pero en el caso del mediático juicio entre Amber Heard y Johnny Depp en Estados Unidos no fue así. A pesar de que sigue vigente la idea de que Depp salió indemne de aquel proceso, no se puede olvidar que ambos fueron hallados culpables, estribando el matiz de la victoria del protagonista de la saga Piratas del Caribe en que la cantidad que tenía que pagarle el actor a la intérprete de Aquaman era varios millones por debajo de los que ella tenía que pagarle a él.

Ello no fue óbice para que la gran perjudicada fuese la actriz texana de 37 años, que vivió paralelamente un juicio en la opinión popular que perdió de forma innegable en favor del Depp, que pronto inaugurará el prestigioso Festival de Cannes con la última cinta que ha protagonizado, Jeanne du Barry, cuya directora, Maïwenn, ha sido denunciada por agresión.

Desde entonces hasta ahora, que han salido a la luz varias imágenes del lujoso chalé reformado que Amber Heard ha comprado en Madrid alejada del foco mediático y en el que pretende criar a su hija de dos años, Oonagh Paige —llegó a recibir amenzas de muerte para la pequeña por haber denunciado a Depp—, apenas se ha sabido nada de su vida, ya que decidió alejarse del ojo público durante todo este año desde el final de la famosa batalla legal.

Casi lo primero que hizo fue vender la casa que tenía en Yucca Valley, en California. Lo hizo en el mes de julio del año pasado por 1,1 millones de dólares (unos 980.000 euros), casi el doble de lo se gastó en la misma y, al mismo tiempo, se refugió en España con el bebé, nacido por madre de alquiler, y con su pareja, la directora de fotografía Bianca Butti, con quien mantiene una relación desde 2020.

Fue en Mallorca, en la pequeña localidad de Costitx, que tiene alrededor de 1.300 habitantes y está ubicada en el corazón de la isla. La intérprete, gracias a que también habla nuestro idioma, alquiló una vivienda que ha utilizado para intentar pasar desapercibida bajo una identidad falsa, Martha Jane Canary, que hacía referencia a la heroína y exploradora Calamity Jane.

Desde allí pudo planificar las secuelas del juicio, máxime cuando Depp recurrió la sentencia del juicio contra ella para evitar pagarle dos millones de euros. Ella llevó a cabo dos importantes pasos: por un lado aprovechó para contrademandar a la compañía aseguradora New York Marine and General Insurance Co., a quienes exigió que hicieran efectivo el pago de la póliza por responsabilidad civil que había contratado ad hoc para tener una defensa en la demanda por difamación contra Depp.

Lo segundo, sin embargo, era bastante esperable, si bien lo hizo acorde a sus ideales: tras llegar a un acuerdo en el juicio por difamación, de lo que ella misma dio cuenta en su Instagram, prefirió no rendirse, por lo que presentó una apelación ante los tribunales de Virginia, donde tuvo lugar el anterior proceso, solicitando o bien la revocación de la decisión final o bien —lo más importante— un juicio completamente nuevo.

Amber Heard, durante su juicio contra Johnny Depp.

¿Por qué era importante? Por una de las decisiones más controvertidas de la jueza Penney S. Azcarate, quien llevó el famoso proceso. Azcarate descartó como pruebas varias notas de la terapia a la que tuvo que acudir Heard y en las que describía cómo había sido abusada por Depp.

El jurado nunca oyó ni vio dichas pruebas que, sin embargo, en el juicio anterior entre Depp y el periódico The Sun en Reino Unido fueron pruebas clave con las que se probó que el actor había cometido violencia doméstica contra Amber Heard en 12 de los 14 casos presentados.

Desde aquello, que tuvo lugar en diciembre, hasta ahora, Heard no se ha dejado ver ni ha dado ningún titular, pues no ha publicado nada en Instagram y desapareció de Twitter después de que otra de sus exparejas, Elon Musk, comprase la red social. No se descarta, sin embargo, que en algún momento, con el proyecto adecuado, regrese a Hollywood o a participr en alguna película o serie, si bien ahora mismo hay pocos productores que quieran arriesgarse a contratarla. No así con Depp, que con dos sentencias en contra sigue como si nada en la industria.