'Sálvame' se mofa de los que lo tachan de telebasura con su emisión 'algodón de azucar': "Un programa sin polémicas"

Desde que recibió la noticia de su final, Sálvame se está superando día tras día. Tras actualizar el currículum de sus colaboradores, traspasar el plató y limpiarlo de mal augurio, este jueves ha iniciado su emisión con una nueva 'edición': Sálvame, algodón de azúcar, la versión del programa sin gritos ni polémicas.

Los colaboradores y las presentadoras han comenzado el programa sentados con algodones de azúcar entre las manos y un aura rosa en el ambiente. Con un tono suave de voz, Adela González ha informado: "A partir de hoy vamos a hacer el programa que deberíamos haber hecho estos 14 años.

El programa que los críticos de televisión nos han pedido que hiciéramos cuando nos llamaban 'telebasura'". "Hoy nuestros haters están de enhorabuena, porque hoy no hay cabida para los gritos", ha explicado la vasca. "Su siesta no será interrumpida, porque no habrá disputas ni salidas de plató entre lágrimas", ha añadido entonces Terelu Campos.

Ambas han presentado a los contertulios "comedidos, moderados y respetuosos" de forma muy cordial, con sus nombres y apellidos. Los tertulianos han entrado en el juego contestado educadamente, y agradecidos por encontrarse en un programa "blanco, familiar y que no falta al respeto a los famosos".

"A partir de ahora hacemos un formato libre de polémicas, el programa que nuestros detractores nos han pedido desde hace años", ha señalado Terelu. Tras la presentación, el programa ha adelantado los supuestos temas del día, con un tono suave también en la voz en off: el veganismo, la nueva casa de María Pombo, la anatomía de los pingüinos y el éxito del evento taurino en San Isidro, entre otros.

Repartiendo los turnos de palabra, los tertulianos se han mofado de la conciliación laboral y familiar, la conciencia medioambiental y demás temas 'blancos' cediéndose el turno de palabra entre ellos de forma excesivamente educada. Hasta han conectado con su reportero Omar Suárez para que retransmitiera la Feria del libro, como "programa intelectual" que es.

'Sálvame, algodón de azúcar'. Mediaset

La emisión blanca de Sálvame ha sido interrumpida por el director David Valldeperas. "¿Y ese tono? Quiero un tono alto", ha reivindicado. Acto seguido ha puesto una cuenta atrás hasta el 23 de junio, nueva fecha de fin para la tertulia. "31 días para desenfreno total", ha anunciado, con lo que los contertulios han comenzado a cambiarse de ropa y bailar.

"Si hemos hecho esto hoy, ¿qué vamos a hacer el último día?", ha lanzado Adela González antes de dar paso a unos temas de una escaleta más habitual. Con esta nueva 'pulla' en su recta final, la tertulia de Telecinco vuelve a echar un pulso a la cúpula directiva.