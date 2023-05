Zelenski retrasa la ofensiva y el jefe del grupo Wagner no se lo cree: "Va a toda marcha"

A pesar de que para el inicio de este 2023 se esperaba una contraofensiva ucraniana, esta no termina de llegar, aunque parece estar cada vez más cerca. Este jueves, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha manifestado que Ucrania aún no está del todo preparada para lanzar este contraataque. Sin embargo, el líder de Wagner ha asegurado que la contraofensiva ya "va a toda marcha". A pesar de la incertidumbre y el intercambio de opiniones, ambos bandos continúan preparando la ofensiva sin dejar de lado el frente.

Después de más de un año y dos meses de guerra, el conflicto lleva semanas como una olla exprés, esperando el momento de esa gran ofensiva que no termina de llegar. Zelenski, por su parte, se ha mostrado cauto con los avances que Ucrania da en el campo de batalla. Este jueves, sin ir más lejos, ha aseverado que, aunque algunas brigadas de combate ya "están listas" para la batalla, su contraofensiva aún no está preparada, pues el Ejército aún necesita "algunas cosas".

"Con lo que ya tenemos podemos seguir adelante y, creo, tener éxito, pero perderíamos a mucha gente. Creo que eso es inaceptable. Así que tenemos que esperar. Todavía necesitamos un poco más de tiempo", puntualizó.

Por su parte, las reacciones rusas no se han hecho esperar. El jefe del grupo de mercenarios Wagner, Yevgheni Prigozhin, ha considerado estas palabras de Zelenski como una "artimaña", y ha detallado que la contraofensiva "ya está en curso", según explicó en su cuenta de Telegram.

Según Prigozhin, el Ejército ucraniano "ataca por los flancos en el frente de Bajmut y, lamentablemente, en algunos lugares de modo exitoso. Como dije muchas veces, el plan del Ejército ucraniano ya está en curso, nosotros los machacamos, ellos nos machacan a nosotros", aseveró.

El líder de Wagner también aprovechó su intervención para hacer una predicción de lo que podrían ser los ataques ucranianos. Prigozhin afirmó que Ucrania buscará romper Bajmut, para atacar posteriormente "Briansk, Bélgorod, con la entrada en territorio ruso, y Zaporiyia".

Respecto a las unidades ucranianas entrenadas en Occidente, aseguró que ya participan en la contraofensiva. "Ya están totalmente involucradas y después de que prueben fuerzas y calienten sus músculos, se dirigirán al norte y al sur", indicó.

Bombardeos en la frontera

A pesar de no ser una contraofensiva oficial, Ucrania no cesa en sus ataques. De esta manera, las autoridades de las regiones rusas de Briansk y Kursk -fronterizas con Ucrania- denunciaron este jueves ataques ucranianos contra una refinería y una estación eléctrica. "Un dron ucraniano ha atacado la refinería de Klintsi. No hay heridos", escribió en Telegram el gobernador de Briansk, Alexandr Bogomaz.

De la misma manera, y como consecuencia de las acometidas ucranianas, el alcalde de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, afirmó que siete asentamientos en la región rusa se quedaron sin electricidad después del bombardeo ucraniano sobre la frontera. Tass, la agencia de noticias estatal de Rusia, informó que los proyectiles dañaron una línea eléctrica en el pueblo de Cheremoshnoe. Gladkov dijo que no hubo víctimas.

Situación "muy difícil" en el Kremlin

Con Ucrania haciendo amagos de atacar, el Kremlin ha reconocido que la campaña militar rusa en Ucrania es "muy difícil" y aún está lejos de haber conseguido todos los objetivos fijados. "La operación militar especial continúa. Es una operación muy difícil y, por supuesto, ciertos objetivos se han logrado en un año", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, según recoge la agencia oficial Tass.

El representante del Kremlin recordó que Putin dio la orden de garantizar la "seguridad" de los residentes del Donbás en primer lugar, algo que, admitió, solo se ha logrado en parte. "Esta tarea ha sido parcialmente resuelta, pero solo parcialmente. Por ello la operación continuará aún", recalcó Peskov.

Ucrania se prepara a conciencia

Dada la situación, ambos bandos siguen armándose de una u otra forma para que no les pillen desguarnecidos. En el caso de Ucrania, Reino Unido ha anunciado este jueves que va a donar misiles de largo alcance para apoyar a las tropas de Zelenski. "Hoy puedo confirmar que el Reino Unido va a donar misiles 'Storm shadow' a Ucrania", explicó Ben Wallace, ministro británico de Defensa.

Asimismo, Estados Unidos también se ha pronunciado sobre un aumento en las donaciones a Ucrania, más concretamente sobre los aviones de combate F-16. Por ello, el ejército del país americano ha descartado, por el momento, hacer entrega de este tipo de armamento a Ucrania, ya que "son muy caros".

Dave Butler, portavoz del Estado Mayor Conjunto del Ejército de Estados Unidos, también quiso recalcar que esta 'negativa' también se debe a falta de recursos. "Los rusos tienen más de 500 cazas y poder proporcionar a los ucranianos la misma cantidad de F-16 requeriría más recursos de los que nuestro Gobierno nos ha permitido en este momento", espetó.

Rusia 'se defiende'

Así pues, en esta jornada de 'dimes y diretes', Rusia, que espera ya contraofensiva de Ucrania, también ha anunciado que aproximadamente 12.000 ciudadanos ya han abandonado los alrededores de Zaporiyia. El pasado viernes, el gobernador de la localidad, Yevgueni Balitski, avisó de la evacuación de la zona ante el temor de un ataque ucraniano, que oficialmente aún no ha comenzado.

Además, según los servicios de Inteligencia de Reino Unido, el Kremlin "ha acelerado un programa para reclutar a presos rusos para que combatan en Ucrania. Es probable que hasta 10.000 convictos hayan firmado sólo en abril", han dicho, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico a través de Twitter.