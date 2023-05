Víctor Pedrera (CESM-CV): "La Conselleria de Sanidad se ha olvidado de los médicos"

El secretario general del sindicato médico hace balance de las tres jornadas de huelga convocadas por el CESM en la Comunitat Valenciana y expone las necesidades y urgencias de la sanidad en esta autonomía tras el fin de la pandemia de covid.

¿Qué consecuencias tiene?Que nos estamos quedando sin médicos. Está pasando en los hospitales pequeños, como en el de La Vila Joisosa (Alicante), donde este verano solo habrá tres urólogos que tendrán que acumular guardias y atender a pacientes. También hemos pedido que cuando un médico cumpla 55 años tenga derecho de forma automática a no tener que hacer guardias de 24 horas y se han negado en rotundo, que se faciliten los desplazamientos a domicilio o que se paguen esos gastos a un MIR cuando se forma en otra comunidad y que se quiten los SAMU sin médico.

¿Qué opina del acuerdo firmado con el resto de sindicatos?Ese acuerdo se llevó a la Mesa Sectorial única y exclusivamente porque el sindicato médico forzó a la Administración a negociar asuntos exclusivos de Primaria. No lo firmamos porque sabíamos que no se iba a cumplir. Una vez más han mentido, la mejora firmada no se está cumpliendo y nadie dice nada.