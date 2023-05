Buddy Holly, un pequeño basset grifón vendeano, mejor perro de la prestigiosa Westminster 2023

La exposición canina Westminster Kennel Club, que se realiza cada año en la ciudad de Nueva York desde 1877, ha tenido su centésima cuadragésima séptima (147ª) edición los días 8 y 9 de mayo en el estadio Arthur Ashe, un campo de tenis.

La exposición de Westminster es la más antigua del continente americano, superando incluso la creación del primer club canino creado en este continente, que llegaría en 1884, siete años después.

Es uno de los eventos más importantes del mundo canino. Durante dos días y dos noches, más de 3.000 perros de 200 razas diferentes han competido por el prestigioso título de "Best in Show". Este evento reúne a criadores, entrenadores, titulares de perros y aficionados de todo el mundo, quienes se dan cita para disfrutar de las habilidades, la belleza y el carisma de los participantes.

Es tal la relevancia que tiene en Estados Unidos en particular, que las cadenas televisivas de deporte emiten el campeonato en su programación y tras su finalización y la declaración del mejor perro de toda la exposición, los noticiarios del día posterior abren con dicha información. Además, es una tradición que el ganador toque la campana de apertura de la Bolsa de Valores de Wall Street.

Buddy Holly, el pequeño grifón vendeano vencedor

Este año, el galardón más codiciado, el "Best in Show" o, en español, el mejor de la exposición, ha recaído en Buddy Holly, un pequeño basset grifón vendeano.

El disputado final recaía sobre siete perros que ya habían obtenido la mejor puntuación dentro de cada uno de sus grupos, superando las diferentes rondas de competición que conforman este tipo de espectáculos.

Tras él, quedaron como finalistas un pequinés de 11 años llamado Rummie, que se llevó a casa el título de “Best in Show” en reserva, Winston, un bulldog francés que ya el año pasado quedó segundo, un pastor australiano de nombre Ribbon, un schnauzer gigante llamando Monty, un setter inglés que atiende a Cider, y un american staffordshire terrier con el peculiar nombre de Trouble, cuya traducción es problema.

Buddy Holly, quien lleva el nombre del cantante y leyenda del rock and roll de la década de 1950, ha hecho historia porque se trata de la primera vez en la que un pequeño basset grifón vendeano alcanza este reconocimiento en la popularísima exposición canina americana. Y se trata, a su vez, del segundo pequeño basset grifón vendeano que obtiene un Best in Show en toda la historia de la cinología moderna, tras la victoria de Jilly, otro PBGV, en Crufts en 2013. Durante un año, Buddy Holly se considera “el perro de América” y eso implica que durante el año siguiente al nombramiento, este ejemplar obtenga importantes contratos publicitarios. Suelen convertirse en celebridades y realizan apariciones en televisión y en otros medios de comunicación, además de pasar a ser embajadores de su raza y participar en eventos de caridad.

Este pequeño basset grifón vendeano tiene 6 años y, tal como narraba la entusiasmada guía y entrenadora tras recibir el premio, Janice Hayes: “Estoy abrumada. He soñado con ganar Westminster desde que tenía 9 años”. Además, agregó que Buddy Holly es el epítome de un perro de exposición de belleza o conformidad, al que nada le molesta y lo da todo cuando sale al ring, como si fuera consciente de cuánto se juega en cada actuación.

Los pequeños basset grifones vendeanos pertenecen al grupo de los sabuesos y tienen su origen en Francia. Desarrollados inicialmente para la caza de conejos, son perros vivaces, obstinados y tercos en la educación, pero también muy sociables y con un excelente humor con el que parece que encuentran cualquier motivo para mostrarse rebosantes de alegría.