Qué dice la letra de Like An Animal, que representa a San Marino en Eurovisión 2023

'Like an Animal' del grupo Piqued Jacks será la canción que represente a San Marino en el Festival de la Canción de Eurovisión 2023 en Liverpool. La banda ganó con su tema el certamen nacional, Una voce per San Marino.

Según publica la web de Eurovisión, la banda de rock alternativo, procedente de un pequeño pueblo de la Toscana, ha ido ganando popularidad en los últimos tiempos.

Ahora con 'Like an Animal' tendrán la oportunidad de representar al pequeño país en Eurovisión y soñar con una histórica victoria.

Letra de Like an Animal, la canción de San Marino

En inglés:

You have snake eyes

And I get butterflies

You have snake eyes

With your hips, with your sexy look

You paralyse

And I get butterflies

In my ears, in my stomach

All the time

Come on baby

Come and find me

I can smell you like an animal

Bring the party

Aphrodite

And I’ll chase you on the dance floor

You have a biting tongue

And it gets me so unstrung

You have a biting tongue

To tie me up and deviate

My inner thoughts

And it gets highly dangerous

Like a drug in my veins

You are poison

Come on baby

Come and find me

I can smell you like an animal

Bring the party

Aphrodite

And I’ll chase you on the dance floor

Come on baby

She knows the way

The way to turn me on

En español:

Tienes ojos de serpiente

Y yo tengo mariposas

Tienes ojos de serpiente

Con tus caderas, con tu mirada sexy

Paralizas

Y me dan mariposas

En mis oídos, en mi estómago

Todo el tiempo

Come on baby

Ven y encuéntrame

Puedo olerte como un animal

Trae la fiesta

Afrodita

Y te perseguiré en la pista de baile

Tienes una lengua mordaz

Y me pone tan nervioso

Tienes una lengua mordaz

Para atarme y desviar

Mis pensamientos internos

Y se vuelve altamente peligroso

Como una droga en mis venas

Eres veneno

Come on baby

Ven y encuéntrame

Puedo olerte como un animal

Trae la fiesta

Afrodita

Y te perseguiré en la pista de baile

Come on baby

Ella conoce el camino

La manera de excitarme