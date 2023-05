Qué dice la letra de Solo, que representa a Polonia en Eurovisión 2023

El tema 'Solo' de la cantante Blanka será la canción que represente a Polonia en el Festival de la Canción de Eurovisión 2023 en Liverpool. La canción y su intérprete obtuvieron la victoria en el certamen organizado en su país, 'Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizj'.

Según cuenta la página web del festival, Blanka supo muy pronto que quería ser estrella del pop, algo que fue consiguiendo en su estancia en Estados Unidos, participando en conciertos con su guitarra bajo el brazo.

Ahora, con el tema 'Solo', Blanka y Polonia buscarán darle a Polonia una victoria en Eurovisión, la que sería la primera en la historia.

Letra de 'Solo', la canción de Polonia en Eurovisión 2023

En inglés:

Baby, it’s kind of crazy how else to phrase it with you

I lost my senses

Baby, what happened to ya?

I thought I knew ya

But now it’s time to face it

Ya hot and cold, high and low

You’re messin with my mind

No oh oh, that’s not how it goes

So let me spell it out

Now I’m better solo solo

I never let me down didi down down down

And now I’m gonna show ya show ya show ya

What it is your missing out

Now I’m better solo solo

I never let me down didi down down down

Now I’m gonna show ya show ya

How I be getting down (solo)

Tell me

Now was it worth it?

Playin’ me dirty, but now who’s laughing baby?

Watch me

All eyes on me now

Bet you regret how

What goes around comes around

Yeah hot and cold, high and low

You’re messin with my mind

No oh oh, that’s not how it goes

So let me spell it out

Now I’m better solo solo

I never let me down didi down down down

And now I’m gonna show ya show ya show ya

What it is your missing out

Now I’m better solo solo

I never let me down didi down down down

Now I’m gonna show ya show ya

How I be getting down (solo)

No no, I’m going solo (yeah)

Ya better better, watch me now

Cause I know how to let go

Gonna make it make it on my own

Oh, oh no, I’m going solo

(yeah) ya better better, watch me now

Cause I know how to let go

So it’s clear to see I’m

Now I’m better solo solo

I never let me down didi down down down

And now I’m gonna show ya show ya show ya

What it is your missing out

Now I’m better solo solo

I never let me down didi down down down

Now I’m gonna show ya show ya

How I be getting down (solo)