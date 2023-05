Paula Gonu lamenta su despido de Jijantas, el equipo de Gerard Romero de la Queens League: "Estaba incómoda"

La Queens League, la versión de fútbol femenino de la Kings League, ha empezado con polémica tras el despido de Paula Gonu apenas unos días después de que se celebrarse la primera jornada.

La influencer fue nombrada presidenta del equipo Jijantas, que pertenece a Gerard Romero. Tras aparecer en varios directos retransmitiendo los partidos, este pasado martes el periodista deportivo declaró que tomaba el mando de vuelta y expulsaba a Paula Gonu del proyecto.

"Todas las partes implicadas consideran que es la mejor decisión gracias, sobre todo, a la disponibilidad que vamos a tener este verano, que no estaba previsto", explicó Romero en directo.

La noticia dejó sin palabras a los seguidores de la Kings League, que no se esperaban este desenlace tras la derrota de Jijantas el sábado pasado. No obstante, no son los únicos decepcionados con la noticia.

Paula Gonu ha hecho directo en su propio perfil de Twitch y ha explicado las verdaderas razones detrás de este despido, decepcionada y enfadada con la situación.

Según ha expresado la creadora de contenido, hace unos días habló en privado con Gerard Romero, molesta porque se habían tomado decisiones de patrocinadores sin consultarlo con ella. "Daba por hecho que se me iban a consultar con qué patrocinadores iba a tener que vincularme", ha explicado.

"Me hacía mucha ilusión el proyecto, pero me he sentido muy incómoda porque he sentido que no me han respetado", ha comentado: "Yo sentía que no contaban con mi palabra y estaban faltando el respeto a mi trabajo y mi imagen".

Gerard Romero, por su parte, ha asegurado que no quiere "entrar en una guerra": "Nos vamos a dejar de polémicas". No obstante, Paula Gonu ha dejado claro en su directo que solo quería dar aclarar las circunstancias.

"Estoy muy feliz de haber dado las declaraciones, aunque sean innecesarias para algunos. Estoy mucho más tranquila conmigo misma", ha concluido: "Para mí no es una polémica, es una decepción e impotencia que voy a tener que gestionar yo misma a nivel personal"